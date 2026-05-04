Osttiroler Schütze schuf sich steinernes Denkmal

Für die Ewigkeit in Stein gemeißelt

Nahe dem Klapfsee in Obertilliach gewährte ein Fels Schutz vor Beschuss. Dort war ein Beleuchtungsstand eingerichtet, von dem aus das Kampfgebiet ausgeleuchtet wurde. Die Zeiten des Wartens, die im Soldatenleben nicht ausbleiben, nutzte Blasius Kreuzer auf seine Art: In mühevoller Arbeit schlug er seinen Namen, seine Herkunft (aus Lienz in Tirol) und die Jahreszahlen 1916-1917 in den Fels. „Erst vor zehn Jahren, bei einer Sitzung mit dem Bezirksforstmeister, haben Kreuzers Nachfahren von dem Stein und der Inschrift erfahren“, weiß der Obertilliacher Chronist Michael Annewanter.