Kardashian kommt angeblich in Dianas „Rache-Kleid“

Während einige Stars die Met Gala in diesem Jahr wegen der prominenten Mitwirkung von Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos meiden, sorgt Kim Kardashian schon im Vorfeld mit ihrem Kleid für Aufregung.
Laut aktuellen Spekulationen könnte die Unternehmerin und Reality-Ikone erneut Modegeschichte schreiben – diesmal mit einem echten royalen Stück. Brancheninsider berichten, dass Kardashian angeblich das legendäre „Revenge Dress“ von Prinzessin Diana für ihren Auftritt ausgeliehen haben soll.
Das Kleid mit Geschichte
Das ikonische schwarze Abendkleid, entworfen von Christina Stambolian, trug Diana 1994 bei einem Dinner in London – just an dem Abend, als König Charles III. (damals noch Prinz von Wales) im Fernsehen seine Untreue gestand.
Der Auftritt ging als modisches Statement in die Geschichte ein und brachte dem Kleid seinen bis heute berühmten Namen ein: „Revenge Dress“.
Gut gehütetes Mode-Erbe
Das Originalstück gehört heute dem schottischen Sammler Graeme Mackenzie, der es 1997 für mehr als 74.000 Dollar ersteigerte. Seitdem wird das Kleid in einem Banksafe aufbewahrt und nur selten öffentlich gezeigt.
Déjà-vu um Kim Kardashian
Für Kardashian wäre es nicht das erste Mal, dass sie mit einem historischen Kleid für Aufsehen sorgt. Bereits 2022 trug sie das berühmte „Happy Birthday, Mr. President“-Kleid von Marilyn Monroe – ein Auftritt, der weltweit diskutiert wurde.
Nun könnte sie erneut ein Stück Modegeschichte auf den roten Teppich bringen. Bestätigt ist bislang nichts, doch ein Bericht bei „Good Morning Britain“ heizte die Gerüchte weiter an.
Alle Augen auf Kim
Ob sich die Spekulationen bewahrheiten, dürfte sich spätestens in der Nacht auf Dienstag beim großen Auftritt auf den Stufen des Metropolitan Museums zeigen. Eines ist jetzt schon klar: Kaum jemand versteht es so gut wie Kim Kardashian, die Aufmerksamkeit der Modewelt auf sich zu ziehen.
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