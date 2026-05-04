Kardashian kommt angeblich in Dianas „Rache-Kleid“

Alle Augen auf Kim

Ob sich die Spekulationen bewahrheiten, dürfte sich spätestens in der Nacht auf Dienstag beim großen Auftritt auf den Stufen des Metropolitan Museums zeigen. Eines ist jetzt schon klar: Kaum jemand versteht es so gut wie Kim Kardashian, die Aufmerksamkeit der Modewelt auf sich zu ziehen.