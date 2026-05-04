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Einsatz in Deutschland

Mädchen (3) steckte in Toilettensitz fest

Ausland
04.05.2026 18:04
In einem solchen Toilettensitz ist ein kleines Mädchen in Deutschland stecken geblieben.
In einem solchen Toilettensitz ist ein kleines Mädchen in Deutschland stecken geblieben.(Bild: Galina - stock.adobe.com)
Porträt von Katharina Wurzer
Von Katharina Wurzer

Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist die Feuerwehr zu einem äußerst ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt: Ein kleines Mädchen hatte sich beim Spielen einen Toilettensitzaufsatz für Kinder über den Kopf gezogen und war stecken geblieben. Die Versuche der Verwandten, die Dreijährige zu befreien, scheiterten.

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Wie die „Bild“ berichtete, ging der ungewöhnliche Notruf am Samstagabend um 18 Uhr bei der Feuerwehr in Rheurdt ein. „Mädchen steckt in Toilettensitz fest“ habe die Alarmierung gelautet. Die Freiwillige Feuerwehr rückte daraufhin zu der Wohnung aus und fand dort sowohl das Mädchen als auch seine Mutter, Oma und einen Bekannten der Familie vor. Die Dreijährige sei bei dem Anblick der vielen Einsatzkräfte etwas nervös geworden, das habe sich aber schnell wieder gelegt, sagte der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Rheurdt zu der Zeitung.

Man habe das kleine Mädchen mit einem Teddybären und einem Gespräch beruhigt. „Anschließend durchtrennten zwei Kameraden den Plastiksitz vorsichtig mit unterschiedlichen Handwerkzeugen. Zum Schutz wurden Gesicht und Hals des Mädchens dabei mit einer Decke abgedeckt. Nach wenigen Minuten konnte das Kind aus seiner misslichen Lage befreit werden“, blickte der Sprecher zurück.

Hier sehen Sie die Fotos von dem Feuerwehr-Einsatz:

Es habe den Vorfall unverletzt überstanden, wie eine Untersuchung ergeben habe. Die Dreijährige durfte noch ein gemeinsames Erinnerungsfoto machen und das Feuerwehrauto besichtigen. „So war das am Ende irgendwie doch noch ein Happy End. Das Mädchen ist nun zwar um einen Toilettensitz ärmer, dafür aber um einen Feuerwehr-Teddy und eine schöne Erinnerung reicher“, sagte der Feuerwehr-Sprecher. Im Einsatz waren zehn Einsatzkräfte von der Feuerwehr und Rettung.

Auf Facebook wurden Fotos von der Befreiung des Mädchens veröffentlicht. Darauf sind unter anderem das verwendete Werkzeug, die Decke zur Abdeckung und das Erinnerungsfoto zu sehen, auf das sowohl die Tochter als auch ihre Mutter durften – letztere hält den Toilettensitz in der Hand. Möglicherweise als Erinnerung daran, diesen nicht mehr so schnell zu verwenden.

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