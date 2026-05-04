Mädchen (3) steckte in Toilettensitz fest

Wie die „Bild“ berichtete, ging der ungewöhnliche Notruf am Samstagabend um 18 Uhr bei der Feuerwehr in Rheurdt ein. „Mädchen steckt in Toilettensitz fest“ habe die Alarmierung gelautet. Die Freiwillige Feuerwehr rückte daraufhin zu der Wohnung aus und fand dort sowohl das Mädchen als auch seine Mutter, Oma und einen Bekannten der Familie vor. Die Dreijährige sei bei dem Anblick der vielen Einsatzkräfte etwas nervös geworden, das habe sich aber schnell wieder gelegt, sagte der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Rheurdt zu der Zeitung.