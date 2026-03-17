Darum ist Altachs Klassenerhalt so gut wie sicher
Komfortables Polster
Alle Jahre wieder findet sich der SCR Altach in der Quali-Gruppe und muss dort gegen den Abstieg, anstatt um den Titel spielen. Auch heuer verpassten die Vorarlberger den Sprung in die Top-6. Angst vor dem Abstieg muss das Team von Trainer Ognjen Zaric aber keine mehr haben. Oder trügt der Schein am Ende doch noch?
„Unsere klare Zielsetzung ist der Klassenerhalt“, wurde und wird man in Altach nicht müde zu betonen. Eine vermeintlich einfach zu lösende Aufgabe, denn der Blick auf die Qualigruppen-Tabelle der Bundesliga zeigt: Neun Spieltage vor Schluss liegen die Rheindörfler an der Spitze. Und seit der Ligareform vor der Saison 2018/19 ist noch niemals ein Klub abgestiegen, der zu diesem Zeitpunkt vom „Platz an der Sonne“ lachte.
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