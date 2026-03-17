Darum ist Altachs Klassenerhalt so gut wie sicher

„Unsere klare Zielsetzung ist der Klassenerhalt“, wurde und wird man in Altach nicht müde zu betonen. Eine vermeintlich einfach zu lösende Aufgabe, denn der Blick auf die Qualigruppen-Tabelle der Bundesliga zeigt: Neun Spieltage vor Schluss liegen die Rheindörfler an der Spitze. Und seit der Ligareform vor der Saison 2018/19 ist noch niemals ein Klub abgestiegen, der zu diesem Zeitpunkt vom „Platz an der Sonne“ lachte.