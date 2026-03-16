Baustart für neues Terminal endlich in Sicht

„So wie die britischen Schlösser!“ Bettina Ganghofer zieht diesen ungewöhnlichen Vergleich mit dem Salzburger Flughafen. Denn alle paar Jahre sei dort etwas dazugekommen, erklärt die Airport-Chefin. Mit Folgen: „Die heutigen Anforderungen für Entrauchung und Fluchtwege passen nicht mehr.“ Nur anders als bei den Schlössern greift am Flughafen kein Denkmalschutz. Ein neues Terminalgebäude war daher unausweichlich und ist bereits genehmigt. 105 Millionen Euro wird es kosten.