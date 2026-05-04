77 Lenker am Wochenende deutlich zu schnell

52 km/h zu schnell auf einer Landesstraße, 46 km/h über dem Limit im Ortsgebiet – Geschwindigkeitskontrollen im Salzburger Flachgau brachten am Sonntag erschreckende Ergebnisse. Aber auch im Lungau und im Pongau wurden Raser von der Polizei gestoppt.
Dabei wurden alleine am Sonntag im Flachgau 75 Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Ein Lenker war auf der Thalgauegg Landesstraße mit 152 km/h unterwegs und musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Ein weiterer bretterte mit 96 km/h durch das Ortsgebiet von Esch.
Ebenfalls am Sonntag wurde auf der Tauernautobahn (A10) bei St. Michael ein Kroate angehalten. Er war bei erlaubten 100 km/h mit 152 km/h unterwegs. Auch er verlor seinen Schein.
Bereits am Samstag überholte ein 22-jähriger Amerikaner ebenfalls auf der A10 ein Zivilfahrzeug. Dabei war er deutlich zu schnell unterwegs und wurde im Anschluss mit 156 km/h bei erlauhten 100 km/h gemessen. Die Polizisten kassierten auch seinen Schein ein. Zudem wurden die Lenker angezeigt.
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