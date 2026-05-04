77 Lenker am Wochenende deutlich zu schnell

Bereits am Samstag überholte ein 22-jähriger Amerikaner ebenfalls auf der A10 ein Zivilfahrzeug. Dabei war er deutlich zu schnell unterwegs und wurde im Anschluss mit 156 km/h bei erlauhten 100 km/h gemessen. Die Polizisten kassierten auch seinen Schein ein. Zudem wurden die Lenker angezeigt.