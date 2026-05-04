Stadt Salzburg steckt 500.000 Euro in Rosengarten

Abgeschlossen wurden in der Stadt Salzburg nun die Sanierungsarbeiten im Rosengarten. Unter anderem kümmerten sich die Gärtner dabei ausgelaugte Böden, vergreiste Rosenstöcke und Unkraut. Eine neue Rampe statt bisheriger Stufen soll einen barrierefreien Zugang ermöglichen.
Für die Sanierung und Umgestaltung hat die Stadt Salzburg insgesamt 500.000 Euro in die Hand genommen. Die Gehwege und Beete sind dabei gleich geblieben, wurden aber um einen Mittelweg ergänzt. Diese dient künftig als befestigte Feuerwehrzufahrt zum Schloss Mirabell.
Es wird bunt!
Anstatt nur auf eine Sorte setzt die Stadt künftig auf 26 verschiedene Rosenarten. Mit dabei sind unter anderem auch Pflanzen, die als „insektenfreundlich“ gelten. Zudem wurden spezielle Substrate und auch eine künstliche Bewässerung eingebaut.
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