Dieser Stürmer könnte zum VSV zurückkehren

„Fremdkörper“: Scharfe Kritik an Bayerns Jackson
Keine Hilfe?
Der VSV steht mit dem Rücken zur Wand. Im vierten Viertelfinalspiel gegen Graz am Dienstag muss ein Sieg her – sonst ist die Saison zu Ende. Zuletzt haperte es vor allem in der Offensive. In sechs von sieben Duellen gelang gegen die Steirer nur ein Tor.
Siegen oder fliegen! Das Motto des VSV im vierten Viertelfinalspiel gegen Graz ist klar – es könnte der letzte Auftritt vor heimischer Kulisse der Saison sein. „Das wäre traurig für uns“, sagt Offensivmann John Hughes. Für ihn sind die Grazer nun der klare Favorit auf den Einzug ins Halbfinale. „Klar werden wir weiterkämpfen. Aber nach der guten Serie gegen Linz dachte ich, dass es im Viertelfinale länger gehen wird – die Fans haben sich ein tolles Spiel verdient.“
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