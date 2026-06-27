„Hulapalu“- und Dirndl-Party in der Ostbuchtarena

Der Volks-Rock’n-Roll-Wahnsinn geht am 4. Juli Wörthersee Ostbucht in die nächste Runde! Und Andreas Gabalier verspricht seinen Fans auch heuer wieder ein Spektakel der Extraklasse!
Nach dem Sensationserfolg von 2024 verwandelt Andreas Gabalier die Klagenfurter Ostbucht wieder in ein rot-weiß-kariertes Fahnenmeer. Am 4. Juli 2026 rockt die Naturgewalt des Volks-Rock’n’Roll zum nunmehr bereits dritten Mal die einzigartige Location am Wörthersee.
„Jedes Mal ein einmaliges Erlebnis, mit einer einzigartigen Atmosphäre – die perfekte Location für den Hulapula- und Dirndl-Wahnsinn“, freut sich der steirische Wörthersee-Botschafter auf das Live-Highlight in seinem zweiten Wohnzimmer.
Für das Spektakel in der Ostbucht verspricht der Erfolgsmusiker (sieben Amadeus-Awards, vier Echos, ein Bambi) eine Show der Extraklasse. Neben grandioser Pyrotechnik setzt Andreas Gabalier diesmal vor allem auf ganz besondere Nähe zu seinen treuen Fans. Außerdem wird es zum Start seiner Open-Air-Tour auch neue Hits geben. Es gibt nur noch wenige Karten!
Karten für das Open-Air-Konzert-Spektakel am 4. Juli in der Ostbucht unter www.ip-media.tv und an der Abendkasse
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