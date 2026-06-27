„Hulapalu“- und Dirndl-Party in der Ostbuchtarena

Für das Spektakel in der Ostbucht verspricht der Erfolgsmusiker (sieben Amadeus-Awards, vier Echos, ein Bambi) eine Show der Extraklasse. Neben grandioser Pyrotechnik setzt Andreas Gabalier diesmal vor allem auf ganz besondere Nähe zu seinen treuen Fans. Außerdem wird es zum Start seiner Open-Air-Tour auch neue Hits geben. Es gibt nur noch wenige Karten!