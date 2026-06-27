Frau nahm Neugeborenes aus Krankenhaus mit

Die Polizei sperrte Teile des Parkhauses ab, um Spuren zu sichern. So werden etwa Aufnahmen des Überwachungssystems ausgewertet. Über die genauen Hintergründe der Tat war am späten Samstagabend nichts bekannt. Die Polizei fahndet nun nach einer Frau, die zwischen Mitte 20 bis Anfang 30 Jahre geschätzt wird. Sie bat Zeuginnen und Zeugen, die die Unbekannte etwa beim Verlassen des Krankenhauses oder in der Innenstadt gesehen haben könnten, um Hinweise.