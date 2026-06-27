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Sieg gegen Strassburg

Große Aufholjagd brachte STC das Final-Ticket ein

Sport
27.06.2026 23:30
Lukas Neumayer schlug Davis Cup-Kollege Juri Rodionov in zwei Sätzen.
Lukas Neumayer schlug Davis Cup-Kollege Juri Rodionov in zwei Sätzen.(Bild: Werner Müllner)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Beeindruckende Aufholjagd des Salzburger Tennisclubs! Nach einem 0:2-Rückstand im Halbfinale der Männer-Bundesliga kämpften sich die Volksgärtner eindrucksvoll zurück, entschieden alle Einzel für sich und zogen zum zweiten Mal in Folge ins Finale ein.

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Erst im vergangenen Jahr beendete der Salzburger Tennisclub die jahrelange Wartezeit. Die Volksgärtner holten sich den Titel in der Männer-Bundesliga. Die Meisterschaft zu verteidigen war das von Anfang an erklärte Ziel für diese Spielzeit. Und die Volksgärtner sind auf dem besten Weg, dieses auch zu erreichen. Lukas Neumayer, Gabriel Schmidt und Co. stehen zum zweiten Mal in Folge im Finale – und das in beeindruckender Manier!

Gegner Straßburg hatte einige ehemalige Topspieler in den eigenen Reihen. Unter anderem Jurij Rodionov, Dennis Novak oder die Melzer-Brüder standen für die Kärntner am Court. Nach den ersten zwei Doppel-Spielen lagen die Salzburger im Heim-Duell bereits mit 0:2 zurück. Dann drehte der Meister aber richtig auf. Das dritte Doppel entschieden Maxi Neuchrist und Gabriel Schmidt für sich. Letztgenannter sorgte später für die entscheidende Wende. Der frischgebackene Ehemann verlor den ersten Satz seines Einzels gegen Gerald Melzer klar mit 0:6. Sätze zwei und drei gingen aber an den 34-Jährigen. „Eine außergewöhnliche Leistung“, schwärmte auch STC-General Manager Valentin Snobe.

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Eine unfassbare Teamleistung

Benedikt Emesz

Für den der Jubel gar kein Ende mehr nehmen sollte. Andrej Jonas Martin und Benedikt Emesz entschieden ihre Partien nach Niederlage im ersten Satz ebenfalls für sich. Neumayer besiegte Davis Cup-Teamkollege Rodionov nach zwei Sätzen.

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Das gelang auch Maximilian Neuchrist gegen Dennis Nowak. Am Ende feierte der STC in jedem Einzel den Sieg und den Einzug ins Endspiel. „Es war wieder eine unfassbare Teamleistung“, strahlte Emesz. Im Finale wartet erneut das Duell mit Mauthausen.

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