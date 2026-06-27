Große Aufholjagd brachte STC das Final-Ticket ein

Gegner Straßburg hatte einige ehemalige Topspieler in den eigenen Reihen. Unter anderem Jurij Rodionov, Dennis Novak oder die Melzer-Brüder standen für die Kärntner am Court. Nach den ersten zwei Doppel-Spielen lagen die Salzburger im Heim-Duell bereits mit 0:2 zurück. Dann drehte der Meister aber richtig auf. Das dritte Doppel entschieden Maxi Neuchrist und Gabriel Schmidt für sich. Letztgenannter sorgte später für die entscheidende Wende. Der frischgebackene Ehemann verlor den ersten Satz seines Einzels gegen Gerald Melzer klar mit 0:6. Sätze zwei und drei gingen aber an den 34-Jährigen. „Eine außergewöhnliche Leistung“, schwärmte auch STC-General Manager Valentin Snobe.