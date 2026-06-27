Mit Ich-Erzählungen und der Liebe zur Unterschicht

Der dritte und letzte Lesetag ist seit Samstag Geschichte wie die 50. Tage der deutschsprachigen Literatur, die am Sonntag (ab 11 Uhr) mit der Preisvergabe zu Ende gehen. Treue „Krone“-Leser wissen: Jetzt ist der Moment für unseren traditionellen Blick in die Glaskugel. Ingeborg-Bachmann-Preis (30.000 €) der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, Kelag-Preis (15.000 €), Deutschlandfunk-Preis (12.500 €), 3sat-Preis (7.500 €) sowie BKS Bank Publikumspreis (7000 €), mit dem auch das Festival-Schreiberstipendium des Carinthischen Sommers (3000 €) verknüpft ist, stehen auf dem Spiel.