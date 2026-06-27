Ein Stück Geschichte: Tramway, die nie verschwand

Eine Herausforderung war der Pferdebetrieb. Die angebotenen Tiere waren Reit- oder Freizeitpferde, die mit dem Ziehen einer Tramway nicht körperlich, aber verhaltensmäßig überfordert waren. Pferde, von Natur aus Fluchttiere, waren durch die Rollgeräusche des hinter ihnen laufenden Wagens, den sie als „Verfolger“ klassifizierten, irritiert. Erst Haflinger „Max“ erfüllte seinen Dienst. Dann wurde der Tierschutz stärker, erneut musste reagiert werden.