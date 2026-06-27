Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

50-Jahr-Jubiläum

Ein Stück Geschichte: Tramway, die nie verschwand

Kärnten
27.06.2026 18:00
Haflinger Max zog zuverlässig die Tramway
Haflinger Max zog zuverlässig die Tramway(Bild: Tramway Museum)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Ein Stück altes Klagenfurt ist heute noch immer unterwegs: die Lendcanaltramway. Dabei stieß die Bahn immer wieder auf Herausforderungen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das 50-jährige Jubiläum feiert heuer die Lendcanaltramway in Klagenfurt. Der ursprüngliche Straßenbahnbetrieb ging 1963 durch Einstellung der Strecke vom Heiligengeistplatz zum Bahnhof zu Ende.

Betrieb selbst aufgebaut
„Bald gab es Menschen, die sich magisch zu den alten Fahrzeugen hingezogen fühlten“, erzählt Hobby-Historiker Johannes Lebitsch. Sie wollten ein Stück der Straßenbahn wiederaufbauen und als Attraktion erneut in Betrieb nehmen. Umsetzbar war nur eine Pferdetramway.

Der damalige Bürgermeister Leopold Guggenberger stellte einen ein Kilometer langen, aufgelassenen Wirtschaftsweg im Lendspitz-Areal zur Verfügung. Der Gleisbau wurde in Handarbeit fertiggestellt. Mit gebrauchten Schienen und 1000 gebrauchten Schwellen. 1976 ging die Anlage in Betrieb.

Heute fährt die Tramway elektrisch durch das Landschaftsschutzgebiet.
Heute fährt die Tramway elektrisch durch das Landschaftsschutzgebiet.(Bild: Lendcanaltramway Museum)

 Eine Herausforderung war der Pferdebetrieb. Die angebotenen Tiere waren Reit- oder Freizeitpferde, die mit dem Ziehen einer Tramway nicht körperlich, aber verhaltensmäßig überfordert waren. Pferde, von Natur aus Fluchttiere, waren durch die Rollgeräusche des hinter ihnen laufenden Wagens, den sie als „Verfolger“ klassifizierten, irritiert. Erst Haflinger „Max“ erfüllte seinen Dienst. Dann wurde der Tierschutz stärker, erneut musste reagiert werden.

„Da ein Betrieb mit Verbrennungsmotor im Landschaftsschutzgebiet nicht in Frage kam, wurde die Idee eines Akkutriebwagens geboren, der das ideale Zugfahrzeug wurde.“ 2006 haben die Nostalgiebahnen im Areal eine ehemalige ORF-Anlage gepachtet und darin das Stadtverkehrs- und Kinomuseum errichtet.

Lesen Sie auch:
Lustige Geschichten
Alte Ansichten von Klagenfurt: Die Pferdetramway
03.05.2020

Lebitsch: „Heute kann man eine Tramwaykarte nur in Verbindung mit einem Museumsbesuch kaufen. Abfahrt ist bei der Wilsonstraße 37, es gibt vier Haltestellen, eine ist beim Buffet Tramway. Am Wochenende wird jeweils zwischen 10 und 17 Uhr gefahren. Wir haben 1500 Passagiere im Jahr. Viele Familien kommen, und natürlich Straßenbahnfreunde.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
27.06.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Nach dem Fund einer Babyleiche im deutschen Renningen steht die Mutter unter Verdacht, den ...
„Verdacht bekräftigt“
Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet
Paris glüht
45 Grad in Mini-Wohnung: „Versuche zu überleben“
Unter den meterhohen Trümmerhaufen vernimmt man immer wieder Wimmern und Hilfeschreie.
Große Verzweiflung
Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern
Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Diese Wehranlage wurde drei Wienern zum Verhängnis
124.969 mal gelesen
Im Marchfeldkanal sind die drei Männer beim Stand-up-Paddeln untergegangen. Bei dieser ...
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
121.907 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Wien
Transgender-Star in Wiener Wohnung erstochen
118.379 mal gelesen
Etchika Pollex wurde in ihrer Wohnung in Wien ermordet.
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
1783 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
Wien
Neue Hammer-Umfrage: Rot-Pink in Wien Geschichte!
973 mal kommentiert
Kärnten
Protest gegen Konditorei: Auslagen beschmiert
803 mal kommentiert
In der Nacht auf Freitag kam es zum Vandalismusakt. 
Mehr Kärnten
50-Jahr-Jubiläum
Ein Stück Geschichte: Tramway, die nie verschwand
50. Bachmannpreis
Mit Ich-Erzählungen und der Liebe zur Unterschicht
Kommando-Wechsel
Erste Frau an der Spitze der Feuerwehr
Gabalier kehrt zurück
„Hulapalu“- und Dirndl-Party in der Ostbuchtarena
Arzt vor Gericht
Patienten beklagen: „Das macht mir einfach Angst“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf