WM LIVE: Kolumbien gegen Portugal ab 1.30 Uhr LIVE

Letzter Spieltag in der Gruppe K bei der Fußball-WM 2026: Kolumbien trifft auf Portugal. Wir berichten live (siehe unten) von dieser Partie!
Hier der LIVETICKER:
Kolumbien und Portugal machen sich im direkten Aufeinandertreffen in der Nacht auf Sonntag (1.30 Uhr MESZ) bei der Fußball-WM den Sieg in Gruppe K aus. Den Südamerikanern, die ihre ersten zwei Spiele gewonnen und den Aufstieg schon sicher haben, reicht dafür ein Remis. Die Portugiesen hingegen halten bei vier Punkten und brauchen einen Dreier.
Die Unruhe nach dem enttäuschenden Turnier-Einstieg hat sich im Lager der Portugiesen gelegt und Cristiano Ronaldo trifft wieder. Wie das 5:0 gegen Usbekistan einzuschätzen ist, wird sich in Miami weisen. Kolumbien ist der bisher mit Abstand schwerste Gegner bei dieser WM. In der Heimat sind die Diskussionen um den 41-jährigen Ronaldo auch nach dessen Doppelpack nicht verstummt.
Der frühere Weltfußballer Luis Figo schaltete sich in die Debatte ein und verteidigte „CR7“ gegen jede Kritik: „Es ist klar, dass einige Spieler Cristiano Ronaldo offensichtlich nicht im Team haben wollen. Vielleicht denken sie, dass er sie bremst. Aber sie vergessen alles, was er für dieses Land getan hat. Über Jahre hat er Portugal auf seinen Schultern getragen. Cristiano ist Portugal schlechthin!“, sagte Figo.
Kolumbien kann sich mit einem Punktgewinn ein K.o.-Duell mit einem Gruppendritten sichern. „Dieses Spiel hat den Klang eines Viertelfinales, eines Halbfinales oder sogar eines Endspiels“, sagte Kolumbiens Außenverteidiger Daniel Munoz vor dem Schlager der Gruppe K. Teamchef Nestor Lorenzo kann bisher auf seinen großen Star zählen.
Luis Diaz hat bei der WM dort weitergemacht, wo er beim FC Bayern in dieser Saison mit 26 Toren und 23 Vorlagen in Pflichtspielen aufgehört hat. Der 29-Jährige trifft in Miami auf viele Bekannte. Diaz spielte drei Jahre in Portugal für den FC Porto und stand gemeinsam mit Vitinha, Diogo Costa und Francisco Conceicao in einem Team.
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