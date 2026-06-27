WM LIVE: Kolumbien gegen Portugal ab 1.30 Uhr LIVE

Der frühere Weltfußballer Luis Figo schaltete sich in die Debatte ein und verteidigte „CR7“ gegen jede Kritik: „Es ist klar, dass einige Spieler Cristiano Ronaldo offensichtlich nicht im Team haben wollen. Vielleicht denken sie, dass er sie bremst. Aber sie vergessen alles, was er für dieses Land getan hat. Über Jahre hat er Portugal auf seinen Schultern getragen. Cristiano ist Portugal schlechthin!“, sagte Figo.