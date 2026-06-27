Erste Frau an der Spitze der Feuerwehr

Jost ist seit 2007 Mitglied und war bisher Funkbeauftragter, Zugskommandant und Verantwortlicher für die Übungsvorbereitungen sowie Zugskommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr der TU Graz. Die 28-jährige Stetschnig ist die erste weibliche Führungsperson in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Abtei – und der Gemeinde überhaupt. Sie ist seit 2013 Mitglied der Feuerwehr und war bisher Schriftführerin. Inspiriert wurde sie von ihrem Vater, der ebenfalls Stellvertreter war. Als erstes weibliches Mitglied der FF Abtei war sie Vorreiterin für viele – heute gibt es bereits sieben Feuerwehrkameradinnen.