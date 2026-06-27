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Erste Frau an der Spitze der Feuerwehr

Kärnten
27.06.2026 16:00
Samuel Jost (li) und Tanja Stetschnig (re) führen die FF an. Bürgermeister Hannes Mak (Mitte) ...
Samuel Jost (li) und Tanja Stetschnig (re) führen die FF an. Bürgermeister Hannes Mak (Mitte) gratuliert und bedankt sich bei der scheidenden Kommandantschaft.(Bild: FF Abtei)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Ein neues Kommando-Duo übernimmt bei der Feuerwehr in Abtei (Gemeinde Gallizien). Besonders ist, dass die Stellvertreterin des Kommandanten – erstmals in der Geschichte der Feuerwehr sowie der gesamten Gemeinde – weiblich ist. 

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Elf Jahre lang haben Matthias und Hannes Wutte die Geschicke der Feuerwehr Abtei geleitet, den Zubau für das neue Feuerwehrfahrzeug, die Anschaffung des Fahrzeugs selbst sowie die Modernisierung des Rüsthauses verantwortet. Bei den kürzlich abgehaltenen Wahlen geben beide die Kommandantschaft ab. Die Nachfolge treten Samuel Jost als Kommandant und Tanja Stetschnig als Stellvertreterin an.

Jost ist seit 2007 Mitglied und war bisher Funkbeauftragter, Zugskommandant und Verantwortlicher für die Übungsvorbereitungen sowie Zugskommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr der TU Graz. Die 28-jährige Stetschnig ist die erste weibliche Führungsperson in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Abtei – und der Gemeinde überhaupt. Sie ist seit 2013 Mitglied der Feuerwehr und war bisher Schriftführerin. Inspiriert wurde sie von ihrem Vater, der ebenfalls Stellvertreter war. Als erstes weibliches Mitglied der FF Abtei war sie Vorreiterin für viele – heute gibt es bereits sieben Feuerwehrkameradinnen.

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