Historisch! Kane bricht englischen WM-Torrekord

Vorbei an Gary Lineker – Harry Kane ist nun mit 11 Toren Englands alleiniger WM-Rekordtorschütze.
Mit dem Treffer zum 2:0-Endstand gegen Panama brach Englands Starstürmer Harry Kane die WM-Torrekord von Gary Lineker, den der ehemalige Fußballer 1990 aufstellte. Dieser traf in zwei Weltmeisterschaften zehn Mal, gewann 1986 sogar den Preis für den besten Torschützen des Turniers.
Drittes Turnier von Kane
Harry Kane brauchte hingegen drei Endrunden für die neue Bestmarke. 2018 gewann der Bayern-Stürmer mit sechs Toren den Goldenen Schuh, 2022 gelangen ihm zwei Treffer. Kane startete fulminant ins diesjährige Turnier – netzte gleich doppelt im Auftaktspiel gegen Kroatien. Nach einem torlosen Remis brach er nun den Rekord gegen Panama.
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