Historisch! Kane bricht englischen WM-Torrekord

Drittes Turnier von Kane

Harry Kane brauchte hingegen drei Endrunden für die neue Bestmarke. 2018 gewann der Bayern-Stürmer mit sechs Toren den Goldenen Schuh, 2022 gelangen ihm zwei Treffer. Kane startete fulminant ins diesjährige Turnier – netzte gleich doppelt im Auftaktspiel gegen Kroatien. Nach einem torlosen Remis brach er nun den Rekord gegen Panama.