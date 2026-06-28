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Vorbei an Lineker

Historisch! Kane bricht englischen WM-Torrekord

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
28.06.2026 01:24
Harry Kane ist nun alleiniger WM-Rekordtorschütze.
Harry Kane ist nun alleiniger WM-Rekordtorschütze.(Bild: AP/Steve Luciano)
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Von krone Sport

Vorbei an Gary Lineker – Harry Kane ist nun mit 11 Toren Englands alleiniger WM-Rekordtorschütze. 

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Mit dem Treffer zum 2:0-Endstand gegen Panama brach Englands Starstürmer Harry Kane die WM-Torrekord von Gary Lineker, den der ehemalige Fußballer 1990 aufstellte. Dieser traf in zwei Weltmeisterschaften zehn Mal, gewann 1986 sogar den Preis für den besten Torschützen des Turniers.

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Drittes Turnier von Kane
Harry Kane brauchte hingegen drei Endrunden für die neue Bestmarke. 2018 gewann der Bayern-Stürmer mit sechs Toren den Goldenen Schuh, 2022 gelangen ihm zwei Treffer. Kane startete fulminant ins diesjährige Turnier – netzte gleich doppelt im Auftaktspiel gegen Kroatien. Nach einem torlosen Remis brach er nun den Rekord gegen Panama.

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