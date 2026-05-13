Putin zündet eine Nebelkerze

Der Krieg ist im fünften Jahr festgefahren, die Ukraine ist nicht zu brechen. Hingegen wächst der Frust in Russland infolge der ukrainischen Drohnenoffensive: Internetsperren aus Vorsicht, aber auch aus Zensur, Onlinebestellungen nicht mehr möglich, Flughäfen lahmgelegt und der durch Ukraine-Drohnen zusammengeschossene Ölexport kann nicht mehr die Kriegskasse füllen. Die Staatsfinanzen krachen an allen Ecken und Enden.