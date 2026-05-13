Späte Ehre für Künstler Gottfried Helnwein

Doch so viel Humor Helnwein auch mitbringt, genauso regt er zum Nachdenken an. Er sprach auch offen über Politik, Krieg, Leid und Geschichte. Auch Adolf Hitler und die Folgen des Nationalsozialismus sind Themen, mit denen sich der 77-Jährige immer wieder beschäftigt und die auch in seiner Dankesrede viel Platz eingenommen haben. So erzählte er zum Beispiel erneut, dass er auf die gleiche Kunstschule gehen wollte wie der Diktator. Nur mit dem feinen Unterschied, dass dieser zwei Mal abgelehnt wurde, während Helnwein sogar ohne Aufnahmeprüfung einen Platz bekam. „Dass sie Adolf Hitler nicht aufgenommen haben, war einer der größten Fehler der Geschichte.“