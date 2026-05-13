Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirbel in Wohnanlage

Netz-Falle: Hier leben Schwalben „hinter Gittern“

Niederösterreich
13.05.2026 04:59
In der Garage einer Wohnhausanlage in Rohrendorf (NÖ) brüten Jahr für Jahr Schwalben. Netze ...
In der Garage einer Wohnhausanlage in Rohrendorf (NÖ) brüten Jahr für Jahr Schwalben. Netze sollten das verhindern, doch die findigen Vögel fanden ein Schlupfloch.(Bild: Krone KREATIV/zVg)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Streng geschützte Schwalben sollen aus der Garage einer Wohnhausanlage in Rohrendorf (NÖ) verbannt werden. Doch die gefiederten Freunde sind hartnäckig – aber genau das brachte sie in Schwierigkeiten.

0 Kommentare

Sie scheinen sich hier pudelwohl zu fühlen: Die Garage einer Wohnhausanlage in Rohrendorf im Bezirk Krems ist seit Jahren begehrter Brutplatz für Schwalben. Doch wo die einen sich über die gefiederten Glücksbringer freuen, herrscht bei anderen dicke Luft – vor allem wegen der Hinterlassenschaften der Vögel.

Nach Beschwerden bei der Genossenschaft GEDESAG sollten nun Gitternetze endgültig für klare Verhältnisse sorgen und die Schwalben fernhalten. Doch da hat man die Rechnung ohne die Wachsamkeit von Naturschützern gemacht.

Streng geschützte Tiere
Denn Schwalben und ihre Nester sind streng geschützt. „Im Zuge unserer Arbeiten wurden von uns keinerlei Schwalbennester entfernt oder in den Kabeltrassen festgestellt. Andernfalls hätten wir selbstverständlich Rücksprache mit der Naturschutzbehörde gehalten“, versichert die Firma, die die Netze angebracht hat. Doch Bewohner und Tierschützer widersprechen vehement: Sie haben Beweis-Videos von umherflatternden Vögeln gedreht, Anzeige wurde bereits erstattet.

Die Hinterlassenschaften der Vögel ärgern manche Bewohner. Doch die Schwalben fanden einen Weg ...
Die Hinterlassenschaften der Vögel ärgern manche Bewohner. Doch die Schwalben fanden einen Weg hinter die Netze.(Bild: zVg)

Plötzlich in der Falle
Die Bezirkshauptmannschaft bestätigt, dass vor rund drei Wochen bereits ein Lokalaugenschein stattgefunden habe. Durch neue Hinweise sei jedoch eine neuerliche Überprüfung nötig. Denn: Den Vögeln ist es gelungen, ein Schlupfloch hinter die Netze zu finden. Die Freude darüber währte bei den Tierfreunden aber nur kurz: Die Lücke, durch die sie hineingeflogen sind, haben die Schwalben nicht mehr gefunden – sie saßen plötzlich in der Falle!

Polizisten als Vogel-Retter in der Not
Bei einer kurzfristig einberaumten Besichtigung mit Polizei und Behörde haben die Beamten die Kabelbinder an mehreren Stellen aufgezwickt, um den Vögeln zu helfen. Sehr zum Unverständnis der GEDESAG, die über diesen Schritt nämlich nicht informiert worden war. Die Hausverwaltung stellte daher erst zu Beginn der Woche fest, dass das Netz mit einem scharfen Gegenstand geöffnet worden war und es dadurch den Schwalben gelang, erneut Nester zu bauen.

Lesen Sie auch:
Der Schutz ist jetzt besonders wichtig.
Vogelschützer warnen
Dramatischer Rückgang: Schwalben in Gefahr!
12.05.2026
Zu wenig Nistplätze
Tierschützer besorgt: „Schwalben brauchen Hilfe!“
12.04.2025

Genossenschaft reagiert
Erst die „Krone“ konnte Aufklärung schaffen, weswegen die GEDESAG nun von einer ursprünglich angedachten Anzeige gegen unbekannte Täter absieht. Stattdessen kündigt man jetzt sogar Maßnahmen für die Vögel an. „Wir werden das Netz zusätzlich großzügig öffnen, um eine ungehinderte An- und Abflugmöglichkeit während der Brutzeit sicherzustellen“, betont Vorständin Doris Molnar. Danach soll die Garage aber „vogelfrei“ werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
13.05.2026 04:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Die Inflation in Deutschland ist im April auf 2,9 Prozent gestiegen. Verantwortlich dafür sind ...
2,9 Prozent im April
Teures Tanken treibt Inflation in Deutschland an
Netto-Frust im Land
Zahlt sich Leistung bei der Arbeit noch aus?
Passagiere werden vom Kreuzfahrtschiff gebracht – ihnen steht eine lange Quarantäne bevor.
US-Bürger infiziert
Fast alle Gäste von Hantavirus-Schiff gebracht
Der Flughafen in Linz-Hörsching ist wieder für den Verkehr freigegeben.
Wieder Normalzustand
Nach Bombendrohung: Flieger heben pünktlich ab
US-Präsident Donald Trump „mag die Antworten nicht“, die aus Teheran kommen.
Kein Ende des Krieges
Antwort der Mullahs für Trump „inakzeptabel“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
111.005 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Adabei Österreich
Nadja Bernhard: „Bin sehr viel für meine Mama da“
94.303 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mama Hermengild und Tochter Nadja im Garten ihres Hauses in der Südsteiermark nahe Leibnitz.
Oberösterreich
Baustelle gab „Schatz“ nach über 50 Jahren frei
93.572 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markus Hofko (l.) und Dieter Egger mit Nachricht aus der Vergangenheit
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1570 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1427 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Kolumnen
Das Rendezvous der SPÖ mit der Wirklichkeit
892 mal kommentiert
Als Demonstranten seine Rede störten, gab Wiens Bürgermeister Michael Ludwig lautstark Paroli.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf