Netz-Falle: Hier leben Schwalben „hinter Gittern“

Plötzlich in der Falle

Die Bezirkshauptmannschaft bestätigt, dass vor rund drei Wochen bereits ein Lokalaugenschein stattgefunden habe. Durch neue Hinweise sei jedoch eine neuerliche Überprüfung nötig. Denn: Den Vögeln ist es gelungen, ein Schlupfloch hinter die Netze zu finden. Die Freude darüber währte bei den Tierfreunden aber nur kurz: Die Lücke, durch die sie hineingeflogen sind, haben die Schwalben nicht mehr gefunden – sie saßen plötzlich in der Falle!