Wiener über ORF-Gebühr: Reduzieren oder abschaffen

Eine Umfrage zeigt, wie die Wiener die Haushaltsabgabe sehen – die vielen Skandale beim ORF tragen kaum zur Zahlungsbereitschaft bei. Eine Mehrheit will klare Veränderungen.
Wenn die Skandale hinter den Kulissen spannender sind als jedes TV-Programm – dann ist allen klar, dass wir über den ORF reden. Mit dem Song Contest versucht die Medienorgel zwar lauter zu sein als der Krach, der vom Küniglberg dröhnt, aber die Wiener haben sich ihr Urteil gebildet. Und das betrifft vor allem die Haushaltsabgabe, die alle bezahlen müssen – egal, ob sie ORF schauen oder nicht. Geld, das für immer fragwürdigere Dinge eingenommen wird.
In Zahlen gegossen, sieht das so aus. Das Institut für Demoskopie und Datenanalyse hat im Auftrag der „Krone“ 1017 Wiener befragt. Und die sagen:
„Die ORF-Gebühr gehört abgeschafft“
51 Prozent, also etwas mehr als jeder Zweite, gehen mit dem Öffentlich-Rechtlichen hart ins Gericht und sagen: „Die ORF-Gebühr gehört abgeschafft“. Bei den Wählern der FPÖ ist die Zahl noch um vieles höher – da wünschen es sich 93 Prozent. Blauer Rückenwind für Kickls Zerschlagungs-Phantasien. Am treuesten sind noch die Anhänger der Neos (13 Prozent). Bei den SPÖ-Anhängen ist es aber immer noch jeder Dritte, der von der Abgabe dauerhaft befreit werden will.
16 Prozent sind für eine Reduktion der Gebühr, die in Wien 183,60 Euro pro Jahr beträgt. Hier sind es vor allem die Neos-Wähler mit 53 Prozent, die das so sehen.
Die Mehrheit will also eine Veränderung!
„Die Gebühr soll so bleiben“ – das sagen insgesamt 28 Prozent. Gerade ÖVP-Anhänger mit 61 Prozent fordern das. Das andere Ende der Fahnenstange: die Fans der Freiheitlichen. Hier fand sich nicht ein einziger Befragter, der diese Meinung vertritt.
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