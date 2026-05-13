Immobilien: Eigentum wurde etwas leistbarer

Burgenländer müssen am wenigsten hinblättern

Ob sich der Kauf ausgeht, liegt allerdings sehr daran, wo man wohnen will. Besonders günstig ist das Burgenland: Dort betragen die Jahreseinkommen unselbstständig Beschäftigter 106 Prozent des Österreichschnitts, gleichzeitig sind Häuser um rund ein Drittel und Wohnungen sogar um über die Hälfte billiger als anderswo. Folge: Für 100 m² brauchen Burgenländer nur 5,2 Jahres-Nettogehälter hinzublättern. Am tiefsten müssen Wiener in die Tasche greifen. Unterdurchschnittliche Einkommen (96,5 Prozent des Österreich-Wertes) und extrem hohe Immobilienpreise (fast 200 Prozent bei Häusern, 123 Prozent für Wohnungen) bedeuten eine Belastung von gleich 17,4 Jahreseinkommen. Etwa in der Mitte ist man in Niederösterreich (Einkommen 106 Prozent, Häuserpreis 91 Prozent, Wohnungen 73 Prozent des Österreich-Schnitts).