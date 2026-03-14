Kriegsschiffe sollen Irans Hormuz-Blockade brechen

Damit treibt Trump ein höchst riskantes Spiel. Denn ein Angriff auf die Ölinfrastruktur auf Kharg würde einen Großteil der iranischen Ölexporte sofort zum Erliegen bringen, so ein hochrangiger Beamter von Irans Ölministerium laut „New York Times“. Mit katastrophalen Folgen für die Weltwirtschaft: Experten prophezeien, dass dies die Ölpreise, die bereits bei über 100 Dollar pro Barrel liegen, auf bis zu 150 Dollar pro Fass steigen lassen könnte. Denn nicht nur werden auf Kharg etwa neun von zehn Barrel der iranischen Rohölexporte verarbeitet – die weltweite Ölversorgung des Iran macht auch etwa vier Prozent des globalen Ölmarktes aus.