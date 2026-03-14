100 Jahre Kampf um Freiheit -und Betrug an Iranern

Kriegsherr und US-Präsident Donald Trump bringt den Iranern Tod und Verderben, aber nicht die Freiheit. Dabei ist kein Volk im Mittleren Osten näher an Reife zur Demokratie als die Iraner. Immer wieder machten sie den Versuch zur Selbstbestimmung und Freiheit, immer wieder scheiterten sie kurz vor dem Ziel an mächtigen Gegenkräften. Heute sind sie eingeklemmt zwischen der Gewalt von oben und der Gewalt unten durch Schergen des Regimes.