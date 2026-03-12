Nichts geht mehr? Mullah-Tanker fahren noch immer

Kleine Insel, große Wirkung

Ein großer Teil der Ölproduktion wird von dort verschifft. Das iranische Öl wird über Pipelines nach Kharg geleitet, da die Küstengewässer für Supertanker zu seicht sind. Von dort aus wird das „schwarze Gold“ dann in die Welt exportiert und spült dringend benötigtes Geld in Irans Kassen, das für die Kontrolle der eigenen Bevölkerung und die Finanzierung seiner Terror-Milizen unerlässlich ist.