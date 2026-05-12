„Ein großer Sieg!“ Narvaez gewinnt vierte Etappe

Felix Gall landete unmittelbar hinter seinem Decathlon-Teamkollegen Gregor Mühlberger zeitgleich mit dem Sieger auf Rang 34, Tobias Bayer (Alpecin) riss als 122. allerdings 12:16 Minuten Rückstand auf. Gall ist mit zehn Sekunden Rückstand in der Gesamtwertung 23. „Etappe fünf wird wieder ein bisschen zum Aufpassen, im Finale ist auch Regen vorhergesagt. Das könnte der erste Tag für die Fluchtgruppe sein“, hatte der Osttiroler am Ruhetag prophezeit. Für ihn wird der erste Knackpunkt die Etappe sieben nach Blockhaus sein. „Auf die freue ich mich. Da wird es erste Indizien geben, wie fit ich bin und wie fit auch die Konkurrenz ist.“