USA greifen wichtige iranische Öl-Insel Kharg an

In Katars Hauptstadt Doha wurden angesichts der anhaltenden iranischen Angriffe „mehrere wichtige Gebiete evakuiert, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, bis die Gefahr vorüber ist“, erklärte Katars Innenministerium am Samstag. Im Südlibanon starben bei einem israelischen Angriff auf ein Gesundheitszentrum nach Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens zwölf medizinische Mitarbeiter. Es wird noch nach Vermissten gesucht, die Zahl der Todesopfer in der Stadt Borj Qalaouiya könnte noch steigen. Bereits am Donnerstag hat die israelische Armee nach eigenen Angaben ein Mitglied der pro-iranischen Hisbollah-Miliz getötet, wie sie am Freitagabend bekannt gab.