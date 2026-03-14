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„Vollständiger Sieg“

USA greifen wichtige iranische Öl-Insel Kharg an

Außenpolitik
14.03.2026 08:01
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die USA haben ihre Drohungen wahr gemacht und Ziele auf der für die Ölindustrie wichtigen Insel Kharg angegriffen. Dies teilte Präsident Donald Trump in der Nacht auf Samstag mit. Der Republikaner verkündete gleichzeitig den „vollständigen Sieg“ über den Iran.

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„Die Fake-News-Medien berichten nur ungern darüber, wie erfolgreich das US-Militär gegen den Iran vorgegangen ist, der vollständig besiegt ist und ein Abkommen wünscht“, schrieb Trump auf seiner Onlineplattform Truth Social. Die angeblich von Teheran gewünschte Vereinbarung sei aber „kein Abkommen, das ich akzeptieren würde“.

Trump: „Alle militärischen Ziele ausradiert“
Zudem seien „alle militärischen Ziele“ auf der iranischen Insel Kharg „ausradiert worden“. „Aus Gründen des Anstands habe ich darauf verzichtet, die Ölinfrastruktur auf der Insel auszulöschen“, so Trump weiter. Das Central Command habe „einen der heftigsten Luftangriffe in der Geschichte des Nahen Ostens ausgeführt“.

Die Insel Kharg gilt als die Lebensader des Iran.
Die Insel Kharg gilt als die Lebensader des Iran.(Bild: AFP)

Der Iran exportiert 90 Prozent seines Rohöls über die Insel. Die iranischen Streitkräfte erklärten am Samstag nach dem Angriff der USA, dass jeder Angriff auf die iranische Öl- und Energieinfrastruktur zu Angriffen auf die Energieinfrastruktur von Ölkonzernen führen werde, die in der Region mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten, wie iranische Medien berichteten. Die US-Armee hat aber nach Angaben Trumps die Ölinfrastruktur nicht bombardiert.

Trotz der gelockerten Sanktionen für russisches Erdöl bleiben die Ölpreise auf dem höchsten Niveau seit Jahren. Die Maßnahme der USA löste bei europäischen Partnern Kritik hervor – und sorgte am Ölmarkt für keine Entspannung. Im Gegenzug ließen Äußerungen aus den USA und dem Iran die Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende schwinden.

Unter anderem betrifft die temporäre Aufhebung der Sanktionen Indien. Der Subkontinent darf nun ...
Unter anderem betrifft die temporäre Aufhebung der Sanktionen Indien. Der Subkontinent darf nun ohne Strafzölle russisches Erdöl beziehen (hier ein Tanker im Hafen von Mumbai).(Bild: EPA/DIVYAKANT SOLANKI)

Am frühen Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent zur Lieferung im Mai rund 103 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag. Zum Vergleich: Vor Kriegsbeginn lag der Preis noch bei rund 73 Dollar. Die Marke von 100 Dollar pro Barrel hatten die Ölpreise zuletzt im Sommer 2022 geknackt.

Angriffe in der Region gehen weiter
Die Kampfhandlungen und Bomben blieben aber einmal mehr nicht auf den Iran beschränkt. Der Iran griff Israel mit ballistischen Raketen an, dabei wurde aber nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt. Die Polizei erhielt nach eigenen Angaben Hinweise auf Trümmerteile, die im Süden Israels gelandet seien.

Vom Gelände der US-Botschaft in Bagdad steigt Rauch auf. Auf dem Gelände der diplomatischen ...
Vom Gelände der US-Botschaft in Bagdad steigt Rauch auf. Auf dem Gelände der diplomatischen Vertretung ist am Samstag eine Rakete eingeschlagen.(Bild: AP/Ali Jabar)

In Katars Hauptstadt Doha wurden angesichts der anhaltenden iranischen Angriffe „mehrere wichtige Gebiete evakuiert, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, bis die Gefahr vorüber ist“, erklärte Katars Innenministerium am Samstag. Im Südlibanon starben bei einem israelischen Angriff auf ein Gesundheitszentrum nach Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens zwölf medizinische Mitarbeiter. Es wird noch nach Vermissten gesucht, die Zahl der Todesopfer in der Stadt Borj Qalaouiya könnte noch steigen. Bereits am Donnerstag hat die israelische Armee nach eigenen Angaben ein Mitglied der pro-iranischen Hisbollah-Miliz getötet, wie sie am Freitagabend bekannt gab.

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Nach Angaben palästinensischer Rettungskräfte sind bei zwei israelischen Angriffen im Gazastreifen vier Palästinenser getötet worden, darunter zwei 17-Jährige. Zudem sei ein Palästinenser bei dem Beschuss durch einen israelischen Panzer in der Nähe eines Polizeikontrollpunkts in Chan Junis im Süden des Gazastreifens getötet worden.

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