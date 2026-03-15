Talent des LASK sorgt mit Namen für vulgären Hype!

Den eigenen Namen im Stadion zu hören, tausendfach gesungen von den Fans. Davon träumt bestimmt jedes Fußballtalent. Auch LASK-Youngster Jakob Wanker (18). In dieser Woche erfüllte sich zumindest ein Teil dieses Traums: Der Offensivspieler verlängerte seinen Vertrag bei den Linzern langfristig. Sportlich ist die Geschichte rasch erzählt. 161 Minuten hatte der 18-Jährige in dieser Saison für die LASK-Amateure in der Regionalliga gespielt, beim 1:1 gegen Oedt war er zuletzt nicht einmal im Kader.