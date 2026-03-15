Talent des LASK sorgt mit Namen für vulgären Hype!

Beim 1:1 in der Regionalliga gegen Oedt war der 18-Jährige Jakob Wanker nicht im Kader der LASK-Amateure, wo er es heuer erst auf 161 Minuten gebracht hatte. Und doch sorgt die Vertragsverlängerung auf Social Media aus einem kuriosen Grund für großes Aufsehen, selbst Kanäle mit fünf Millionen Followern griffen die Meldung auf.
Den eigenen Namen im Stadion zu hören, tausendfach gesungen von den Fans. Davon träumt bestimmt jedes Fußballtalent. Auch LASK-Youngster Jakob Wanker (18). In dieser Woche erfüllte sich zumindest ein Teil dieses Traums: Der Offensivspieler verlängerte seinen Vertrag bei den Linzern langfristig. Sportlich ist die Geschichte rasch erzählt. 161 Minuten hatte der 18-Jährige in dieser Saison für die LASK-Amateure in der Regionalliga gespielt, beim 1:1 gegen Oedt war er zuletzt nicht einmal im Kader.
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