4%-Hürde bei OÖ-Wahl für Statutarstädte gefordert

Linzer Gemeinderat wäre weniger bunt

Demnach benötigte eine Partei in Steyr zuletzt rund 2,7 Prozent der Stimmen, um in den Gemeinderat einzuziehen, in Wels etwa 2,2 Prozent. Am niedrigsten ist die Hürde mit 1,6 Prozent in Linz. Betrachtet man die derzeitigen Mandatsverteilungen in den Gemeinderäten, so wäre vor allem das Linzer Stadtparlament mit einer Sperrklausel deutlich weniger bunt: Neben SPÖ, FPÖ, ÖVP, Grünen, Neos (4,6 Prozent) und MFG (4,1 Prozent) sitzen derzeit auch die Unter-Vier-Prozent-Parteien KPÖ (3,1 Prozent), LinzPlus (3,2 Prozent) und Wandel (1,6 Prozent) im Gemeinderat. In Wels blieben zuletzt die Neos (3,6 Prozent) und MFG (3,1 Prozent) unter der Vier-Prozent-Hürde. In Steyr hätte das Ergebnis nicht anders ausgesehen, dort blieben die Neos mit 4,4 Prozent klar über der Marke.