Blau-Weiß-Sponsor droht gleich doppelter Abstieg

Blau-Weiß daheim zuletzt mit 12:0 Punkten

Diese Tabelle nützt freilich nichts. Ein Verein muss im morgigen „Finale“, das sich Blau-Weiß vor allem mit starken Heimleistungen erkämpft hat und die Grazer um jeden Preis vermeiden wollten, absteigen! „In so einer Konstellation von einem Favoriten zu sprechen, ist schwierig. Der GAK wird auch Vollgas geben – aber wir haben daheim gute Spiele gezeigt und wir haben die Fans im Rücken! Bringen wir unsere Leistung, gewinnen wir“, so Blau-Weiß-Wirbler Simon Seidl nach makellosen 12:0 Punkten aus den letzten vier Heimspielen.