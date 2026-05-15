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Blau-Weiß-Sponsor droht gleich doppelter Abstieg

Oberösterreich
15.05.2026 13:00
Wird im Hofmann Personal Stadion bald nur noch Zweitliga-Fußball gespielt?
Wird im Hofmann Personal Stadion bald nur noch Zweitliga-Fußball gespielt?(Bild: Oliver Gaisbauer)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Porträt von Georg Leblhuber
Von Oliver Gaisbauer und Georg Leblhuber

Morgen um 17 Uhr steigt in der Bundesliga das Überlebens-Finale zwischen BW Linz und dem GAK. Vor dem dem Stadion-Namensgeber und Sponsor von Blau-Weiß sogar der totale Fußball-Super-GAU in Form eines doppelten Abstiegs droht. Und vor dem Ligasponsor „Admiral“ die Grazer in Sachen Klassererhalt in einer leichten Favoritenrolle sieht. 

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Der Showdown um den Klassenerhalt ist morgen auch ein Duell Zweiter – Erster! Nämlich in der aktuellen Tabelle der Qualirunde, in der Blau-Weiß und der GAK mit jeweils 14 geholten Punkten durchaus stark waren!

Die Tabelle der neun Qualirunden-Runden
Die Tabelle der neun Qualirunden-Runden(Bild: Krone)

Blau-Weiß daheim zuletzt mit 12:0 Punkten 
Diese Tabelle nützt freilich nichts. Ein Verein muss im morgigen „Finale“, das sich Blau-Weiß vor allem mit starken Heimleistungen erkämpft hat und die Grazer um jeden Preis vermeiden wollten, absteigen! „In so einer Konstellation von einem Favoriten zu sprechen, ist schwierig. Der GAK wird auch Vollgas geben – aber wir haben daheim gute Spiele gezeigt und wir haben die Fans im Rücken! Bringen wir unsere Leistung, gewinnen wir“, so Blau-Weiß-Wirbler Simon Seidl nach makellosen 12:0 Punkten aus den letzten vier Heimspielen.

Das Hofmann Personal Stadion war zuletzt eine Festung für Blau-Weiß.
Das Hofmann Personal Stadion war zuletzt eine Festung für Blau-Weiß.(Bild: Oliver Gaisbauer)

„Es gibt keinen Favoriten“
Sportchef Christoph Schösswendter meint: „Es gibt keinen Favoriten. Wir haben den Heimvorteil, dafür genügt dem GAK ein Remis.“ Das ist auch der Grund, warum für Ligasponsor und Wettanbieter „Admiral“ BW Linz zwar Favorit im Spiel ist, der GAK aber im Kampf um den Ligaerhalt im Vorteil gesehen wird: Wird Linz am Ende Tabellenletzter, gibt’s das 1,66-Fache des Einsatzes zurück, bei Graz das 2,05-Fache und damit etwas mehr.

Simon Seidl und Co. jubelten daheim zuletzt über vier Siege in Folge.
Simon Seidl und Co. jubelten daheim zuletzt über vier Siege in Folge.(Bild: GEPA)

BW Linz & Greuther Fürth?
Obwohl Blau-Weiß eine bessere Überlebenschance hat als Greuther Fürth als Vorletzter der deutschen 2. Liga. Was die mit den Linzern zu tun hat? Für Stadionsponsor Hofmann Personal und dessen Geschäftsführer Helmut Herzog sehr viel. Der Konzern ist nämlich auch Partner von Fürth, wo am Sonntag die Lichter in Liga 2 auszugehen drohen. Umso wichtiger wäre, dass BW Linz oben bleibt.

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