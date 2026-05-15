Freunde liefen 585 Kilometer in nur 15 Tagen

Dort wurden die beiden Ultraläufer von Freunden, Familie und bosnischen Medien empfangen. „Es war sehr schön, zu sehen, wie sich unsere Aktion herumgesprochen hat. Wir waren aber trotzdem traurig, weil unsere gemeinsame Reise schon vorbei war“, so Zolota. Denn auch wenn der Körper „unberechenbar“ war, hatte die Hilfsbereitschaft und Solidarität der Wegbegleiter die beiden stets motiviert. „Wir haben im Nachhinein bei Arztkontrollen gesehen, dass wir beide Haarrisse im Schienbein hatten, haben es aber trotzdem durchgezogen“, kämpften die Läufer mit großen körperlichen Strapazen. Neben unzähligen Schmerzmitteln verbrauchten die Freunde 30 Meter an Verband und jeweils drei Paar Laufschuhe.