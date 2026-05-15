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Sie sammelten Spenden

Freunde liefen 585 Kilometer in nur 15 Tagen

Oberösterreich
15.05.2026 12:00
Adnan Lojic (li.) begleitete Vedran Zolota bei dem Lauf.
Adnan Lojic (li.) begleitete Vedran Zolota bei dem Lauf.(Bild: Zolota)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Ein Duo aus Oberösterreich sammelte Spenden für ein Schulprojekt in Bosnien. Dafür mussten sie allerdings einiges an Mühen auf sich nehmen. Sie liefen nämlich nach Bosnien – fast 600 Kilometer waren das. Doch der nächste Lauf wird schon geplant.

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Von Linz nach Gradiška (Bosnien) – aber nicht etwa mit dem Auto, sondern zu Fuß: Dieses Abenteuer nahmen Vedran Zolota und Adnan Lojic auf sich. Als Zeitlimit setzten sich die beiden 35-Jährigen, die auf ihrer 585 Kilometer langen Reise rund 17.000 Euro für Schulsanierungen in Bosnien sammelten, 15 Tage. „Wir waren sogar schneller unterwegs als erwartet. Wir haben uns für den letzten Tag nur mehr fünf Kilometer aufgehoben und sind dann gemütlich ins Ziel gelaufen“, erzählt Zolota.

In Linz starteten Loijic (li.) und Zolota ihr Abenteuer
In Linz starteten Loijic (li.) und Zolota ihr Abenteuer(Bild: Zolota)

Dort wurden die beiden Ultraläufer von Freunden, Familie und bosnischen Medien empfangen. „Es war sehr schön, zu sehen, wie sich unsere Aktion herumgesprochen hat. Wir waren aber trotzdem traurig, weil unsere gemeinsame Reise schon vorbei war“, so Zolota. Denn auch wenn der Körper „unberechenbar“ war, hatte die Hilfsbereitschaft und Solidarität der Wegbegleiter die beiden stets motiviert. „Wir haben im Nachhinein bei Arztkontrollen gesehen, dass wir beide Haarrisse im Schienbein hatten, haben es aber trotzdem durchgezogen“, kämpften die Läufer mit großen körperlichen Strapazen. Neben unzähligen Schmerzmitteln verbrauchten die Freunde 30 Meter an Verband und jeweils drei Paar Laufschuhe.

Nächster Lauf schon geplant
Nach ein bisschen Erholung steht schon das nächste Projekt auf dem Plan: Die Linzer wollen in drei Tagen nach Wien laufen, damit sie genau am Staatsfeiertag am Heldenplatz ankommen. Auch dieser Lauf steht unter einem karitativen Stern: diesmal sollen Spenden für ein Kinderheim in Linz gesammelt werden

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