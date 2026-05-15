Geschäftsführerin soll 765.000 € abgezweigt haben

Sie soll jahrelang Geld für private Zwecke entwendet und Fördergelder einbehalten haben. Die ehemalige Geschäftsführerin eines Tourismus- und Wirtschaftsvereins im Mühlviertel soll laut Staatsanwaltschaft Linz 765.000 abgezweigt haben. Nun wurde gegen die Frau und eine nahe Verwandte Anklage erhoben.
Die Vorwürfe gegen die 60-jährige Geschäftsführerin wurden 2024 eingeleitet. Damals war von einem Schaden von rund 100.000 Euro die Rede. Die Frau wurde später fristlos entlassen. Nun sind die Ermittlungen abgeschlossen und die Vorwürfe sind erheblich.
Insgesamt soll ein Schaden von 765.000 Euro entstanden sein. „350.000 Euro durch Betrugsdelikte und 415.000 Euro durch Untreue“, präzisiert die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz, Ulrike Breiteneder gegenüber der „Krone.“ Die Frau soll im Namen des Vereins Kredite oder Krediterhöhungen veranlasst haben, zudem Förderungen des Landes Oberösterreich einbehalten haben. Aus Handkassen soll sie auch Geld genommen haben und Honorarnoten sollen gefälscht worden sein.
Angeklagte teilweise geständig
„Die Beschuldigte ist teilweise geständig, allerdings macht sie keine Angaben über die Summen“, so Breitender. Auf der Anklagebank – einen Termin für die Verhandlung gibt es noch nicht – wird auch eine nahe Verwandte der Frau sitzen. Der 34-Jährigen wird Geldwäsche vorgeworfen. Denn ein Teil des unterschlagenen Geldes landete auf ihrem Konto, und sie soll gewusst haben, dass dies nicht rechtens war.
Der Strafrahmen beträgt bei der 60-Jährigen zwischen einem und zehn Jahren Haft. Sie hat allerdings schon einen Teil der Schadenssummer zurückgezahlt. Der Mitangeklagten drohen bis zu fünf Jahre Haft.
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