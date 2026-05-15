Geschäftsführerin soll 765.000 € abgezweigt haben

Angeklagte teilweise geständig

„Die Beschuldigte ist teilweise geständig, allerdings macht sie keine Angaben über die Summen“, so Breitender. Auf der Anklagebank – einen Termin für die Verhandlung gibt es noch nicht – wird auch eine nahe Verwandte der Frau sitzen. Der 34-Jährigen wird Geldwäsche vorgeworfen. Denn ein Teil des unterschlagenen Geldes landete auf ihrem Konto, und sie soll gewusst haben, dass dies nicht rechtens war.