Nach einem Monat musste Raser Führerschein abgeben

Gleich mehrere Probeführerscheinbesitzer mussten am Donnerstag bei Schwerpunktkontrollen in Vöcklabruck (Oberösterreich) ihren Führerschein abgeben. Ein 20-jähriger Raser etwa – der erst seit einem Monat die Fahrerlaubnis besitzt – wurde mit fast 100 km/h im Ortsgebiet gestoppt.
Am Donnerstag um 21 Uhr führte eine Polizeistreife im Stadtgebiet von Vöcklabruck mobile Verkehrskontrollen durch. Dabei nahmen die Beamten einen Pkw wahr, welcher auf der Bahnhofsstraße stadtauswärts augenscheinlich beschleunigte. Die Polizisten begannen daraufhin mit einer Nachfahrt, bei der sie wahrnahmen, wie der Autofahrer im Ortsgebiet mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einen vor ihm fahrenden Pkw überholte.
Begrenzung konsequent ignoriert
Bei der nachfolgenden Anhaltung gab der 19-jährige Probeführerscheinbesitzer zu, mit zumindest 80 km/h den vor ihm fahrenden Wagen deswegen überholt zu haben, weil ihm dieser zu langsam gefahren sei. Der Lenker wird hinsichtlich dieser Übertretung wie auch für fehlende Ausrüstungsgegenstände angezeigt. Bei den anschließenden mobilen Verkehrskontrollen nahmen die Beamten erneut einen Pkw wahr, dessen Lenkerin konsequent die Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h auf der B1 in Richtung Timelkam ignorierte.
97km/h im Ortsgebiet
Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle gab die 21-jährige Probeführerscheinbesitzerin zu, in dem Bereich konstant mit gut 100 km/h gefahren zu sein. Dies und permanentes Linksfahren auf dem zweispurigen Straßenabschnitt außerhalb des Ortsgebiets sowie das Nichtanzeigen der Fahrtrichtungsänderung wird zur Anzeige gebracht. Zu guter Letzt konnte ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer bei Geschwindigkeitsmessungen im Ortsgebiet von Vöcklabruck mit 97 km/h gemessen und nach kurzer Nachfahrt angehalten werden.
Dem 20-Jährigen wurde nach erfolgter Anhaltung der mit Mitte April 2026 ausgehändigte Probeführerschein vorläufig abgenommen. Etwaige Beeinträchtigungen der angezeigten Lenker wie auch bei anderen erfolgten Anhaltungen konnten im Zuge der in dieser Nacht durchgeführten Verkehrskontrollen nicht festgestellt werden.
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