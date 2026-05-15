Nach einem Monat musste Raser Führerschein abgeben

Begrenzung konsequent ignoriert

Bei der nachfolgenden Anhaltung gab der 19-jährige Probeführerscheinbesitzer zu, mit zumindest 80 km/h den vor ihm fahrenden Wagen deswegen überholt zu haben, weil ihm dieser zu langsam gefahren sei. Der Lenker wird hinsichtlich dieser Übertretung wie auch für fehlende Ausrüstungsgegenstände angezeigt. Bei den anschließenden mobilen Verkehrskontrollen nahmen die Beamten erneut einen Pkw wahr, dessen Lenkerin konsequent die Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h auf der B1 in Richtung Timelkam ignorierte.