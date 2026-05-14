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Neuer Weltrekord

Franz Müllner (56) zieht gleichzeitig zwei Schiffe

Oberösterreich
14.05.2026 12:00
(Bild: FRANZ NEUMAYR)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Es ist vollbracht: Der Salzburger Extremkraftsportler Franz Müllner hat am Mittwochabend am Wolfgangsee (OÖ/Salzburg) einen neuen Weltrekord aufgestellt. Vor zahlreichen Zuschauern zog er zwei Passagierschiffe der Wolfgangsee-Schifffahrt gleichzeitig über den See. Bei der Aktion lukrierte Spenden kommen Schmetterlingskindern zugute.

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Im Rahmen des Weltrekordversuchs gelang es Franz Müllner, die beiden miteinander verbundenen Traditionsschiffe MS Österreich und MS Salzkammergut allein durch seine Körperkraft in Bewegung zu setzen.

200 Tonnen schwer
Über eine Strecke von 25 Metern zog der 56-jährige Lungauer die knapp 200 Tonnen schweren Schiffe mit einem Zuggewicht von rund 250 Kilogramm über das Wasser des Wolfgangsees.

(Bild: MA Georg Kukuvec)

Dieser Weltrekord war bereits der 64. von Franz Müllner und wird durch das Rekord-Institut für Deutschland offiziell anerkannt und zertifiziert. Mit dem erfolgreichen Doppel-Schiffzug setzte er erneut ein starkes Zeichen im internationalen Extremkraftsport. Gleichzeitig bleibt das Ereignis als kraftvolles Symbol für Zusammenhalt, Bewusstsein und gesellschaftliche Verantwortung am Wolfgangsee in Erinnerung.

Spender durften auf Schiffen mitfahren
Denn die Aktion am Wolfgangsee diente vor allem einem guten Zweck: Spender durften auf den Schiffen mitfahren und die Einnahmen kommen der Schmetterlingskinder-Hilfsinitiative Debra Austria zugute. Die offizielle Spendensumme wird am 20. Mai bekanntgegeben und überreicht.

Wenige Minuten nach dem geglückten Versuch zeigte sich Müllner erschöpft, aber glücklich: „Dieser Weltrekord ist für mich weit mehr als ein sportlicher Erfolg. Es geht darum zu zeigen, was möglich ist, wenn Wille, Vorbereitung und ein starkes Umfeld zusammenkommen. Besonders wichtig war mir, mit dieser Leistung auch auf die Schmetterlingskinder aufmerksam zu machen. Jede einzelne Unterstützung für diesen guten Zweck zählt.“

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