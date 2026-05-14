Franz Müllner (56) zieht gleichzeitig zwei Schiffe

Wenige Minuten nach dem geglückten Versuch zeigte sich Müllner erschöpft, aber glücklich: „Dieser Weltrekord ist für mich weit mehr als ein sportlicher Erfolg. Es geht darum zu zeigen, was möglich ist, wenn Wille, Vorbereitung und ein starkes Umfeld zusammenkommen. Besonders wichtig war mir, mit dieser Leistung auch auf die Schmetterlingskinder aufmerksam zu machen. Jede einzelne Unterstützung für diesen guten Zweck zählt.“