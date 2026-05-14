Die vielen Register mit Farben und Schwerkraft

Die gebürtige Ungarin studierte in Wien, unter anderem bei Martin Haselböck. Sie gab Konzerte in renommierten Häusern wie der Thomaskirche Leipzig, dem Stephansdom Wien, dem Wiener Konzerthaus oder dem Brucknerhaus Linz. Nun schlägt sie hier Wurzeln, denn seit einem Jahr unterrichtet sie Orgel an der Bruckneruni: „Ich mag hier die klare Struktur, die Vielfalt und zugleich die künstlerische Freiheit“, verrät sie über den Uni-Alltag.