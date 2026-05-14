Krone testete, ob Landesrat auch wirklich abhebt

Ansturm am dritten Tag

An den ersten drei Tagen meldeten sich gleich 90 Interessierte telefonisch bei dem Landesrat. Dabei war der Bruchteil jener, die nur anrufen wollten, um sicherzustellen, dass wirklich Kaineder dran war, laut Auskunft seines Teams, überraschend gering.

„Ich hab schon mit Anrufen gerechnet, aber dass es so viele sind, ist überwältigend im positivsten Sinn. Ja, viele sind neugierig und dann erstaunt, dass ich wirklich abhebe. Aber es geht auch sehr oft um konkrete Themen und Anliegen. Das zeigt, wie sehr die Menschen den direkten Kontakt zur Politik wollen und ihn auch nutzen, wenn es ihn gibt“, zieht Stefan Kaineder eine erste Bilanz.