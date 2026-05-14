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Grüne Polit-Kampagne

Krone testete, ob Landesrat auch wirklich abhebt

Oberösterreich
14.05.2026 17:00
Das Handy von Stefan Kaineder läutet derzeit deutlich öfter als sonst.
Das Handy von Stefan Kaineder läutet derzeit deutlich öfter als sonst.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Sie ist derzeit sogar im fernen Wien ein Thema. Stefan Kaineder in Oberösterreich Landesrat der Grünen, veröffentlichte Anfang der Woche eine Telefonnummer, unter der man ihn jederzeit anrufen. Die „Krone“ machte die Probe aufs exempel und rief den Politiker früh morgens an.

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„Da Stefan – da für sich“ nennt sich die grüne Polit-Kampagne mehr als ein Jahr vor den anstehenden Landtagswahlen in Oberösterreich (einen genauen Termin gibt es noch nicht). Und Stefan Kaineder und sein Team scheinen damit so einiges richtig gemacht zu haben. Denn mit der Veröffentlichung seiner Telefonnummer ging man ein Risiko ein. Eines, das sich offenbar bezahlt machte.

Ansturm am dritten Tag
An den ersten drei Tagen meldeten sich gleich 90 Interessierte telefonisch bei dem Landesrat. Dabei war der Bruchteil jener, die nur anrufen wollten, um sicherzustellen, dass wirklich Kaineder dran war, laut Auskunft seines Teams, überraschend gering. 

„Ich hab schon mit Anrufen gerechnet, aber dass es so viele sind, ist überwältigend im positivsten Sinn. Ja, viele sind neugierig und dann erstaunt, dass ich wirklich abhebe. Aber es geht auch sehr oft um konkrete Themen und Anliegen. Das zeigt, wie sehr die Menschen den direkten Kontakt zur Politik wollen und ihn auch nutzen, wenn es ihn gibt“, zieht Stefan Kaineder eine erste Bilanz.

„Krone“ machte anonymen Testanruf
Die „Krone“ machte schon am Dienstag den Test, rief den Landesrat zu einer für Journalisten ungewöhnlichen Zeit – es war 7.15 Uhr – an. Zwar wurde zunächst nicht abgehoben, doch es folgte ein rascher Rückruf und Kaineder meldete sich wirklich. Man kam schnell ins Plaudern, konfrontierte den Landesrat mit einem Problem rund um Mülltrennung in einer Gemeinde (Kaineder ist auch für die Abfallwirtschaft zuständig).

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Drei Wochen lang will der Grünen-Landesrat den heißen Draht übrigens offen lassen, auch wenn er zugibt, dass es „schon herausfordernd ist“.

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