Nachtschwärmer schlug mit Skateboard gegen Autos

Am Donnerstag um 21.59 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen in Linz zum Graben beordert, da dort ein Mann gegen mehrere Autos geschlagen haben soll. Beim Eintreffen der Polizisten konnte sofort der Beschuldigte, ein 28-jähriger Linzer, angetroffen werden. Mehrere Zeugen gaben an, dass der Mann auf zwei Fahrzeuge mit seinem Skateboard und einer Bierflasche eingeschlagen haben soll und mehrere Sessel von einem Gastgarten genommen und mit diesen herumgeschlagen haben soll.