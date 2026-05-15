Nachtschwärmer schlug mit Skateboard gegen Autos

Völlig die Kontrolle verlor in der Nacht auf Freitag ein 28-jähriger Linzer. Der Nachtschwärmer soll mit einem Skateboard und einer Bierflasche auf mehrere Autos eingeschlagen haben. Nachdem der Mann immer aggressiver wurde, musste er festgenommen werden.
Am Donnerstag um 21.59 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen in Linz zum Graben beordert, da dort ein Mann gegen mehrere Autos geschlagen haben soll. Beim Eintreffen der Polizisten konnte sofort der Beschuldigte, ein 28-jähriger Linzer, angetroffen werden. Mehrere Zeugen gaben an, dass der Mann auf zwei Fahrzeuge mit seinem Skateboard und einer Bierflasche eingeschlagen haben soll und mehrere Sessel von einem Gastgarten genommen und mit diesen herumgeschlagen haben soll.
Der Beschuldigte verhielt sich während der gesamten Identitätsfeststellung renitent und unkooperativ. Nachdem er immer aggressiver wurde und gegen eine Fassade trat, wurde der Linzer festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert.
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