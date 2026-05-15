Ölteppich auf Donau wurde mit Sperren gestoppt

Mit Drohnen wurde der Schmierfilm gezielt aufgehalten

Mit mehreren Sperren, die die blau-gelben Feuerwehren flussabwärts bis Hirschenau bei Ybbs aufgebaut wurden, konnte auch der letzte „Rest“ der Wasserverschmutzung aufgehalten werden. Mit Drohnen wurde der Verlauf der Ölbahnen genau verfolgt und die Sperren auf der Wasseroberfläche gezielt aufgezogen, um die Gefahr für die Umwelt so gering wie möglich zu halten.