Hier werden 385 Millionen Produkte umgeschlagen

Das Projekt hätte in einem der Nachbarländer schneller und billiger verwirklicht werden können – „wir haben uns trotzdem so und nicht anders entschieden, als klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Österreich“, sagt Harald Bauer, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung. Die Drogeriemarkt-Kette baut in Kronstorf um 230 Millionen Euro – laut eigenen Angaben die bisher größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte – ein neues Verteilzentrum. Das Gebäude soll im Sommer 2027 fertiggestellt und ein Jahr später in Betrieb genommen werden. Nach einer Anlaufphase sollen dort dann 300 Vollzeit-Arbeitsplätze entstehen.