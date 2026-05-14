Hier werden 385 Millionen Produkte umgeschlagen

Die Drogeriemarkt-Kette dm baut um 230 Millionen Euro ein neues Verteilzentrum in Kronstorf in Oberösterreich, 300 Vollzeit-Arbeitsplätze sollen dort im Endausbau entstehen. Die Baustelle befindet sich in prominenter Nachbarschaft, denn direkt nebenan rollen Bagger im Auftrag des Internetriesen Google …
Das Projekt hätte in einem der Nachbarländer schneller und billiger verwirklicht werden können – „wir haben uns trotzdem so und nicht anders entschieden, als klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Österreich“, sagt Harald Bauer, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung. Die Drogeriemarkt-Kette baut in Kronstorf um 230 Millionen Euro – laut eigenen Angaben die bisher größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte – ein neues Verteilzentrum. Das Gebäude soll im Sommer 2027 fertiggestellt und ein Jahr später in Betrieb genommen werden. Nach einer Anlaufphase sollen dort dann 300 Vollzeit-Arbeitsplätze entstehen.
dm hat einen prominenten Nachbar
Mit dem neuen Verteilzentrum – es ergänzt den bestehenden Standort in Enns – verdoppelt dm seine Logistikkapazitäten in Österreich. Die Verteilzentrale in Kronstorf ist auf rund 2000 Warenausgangspaletten täglich und 385 Millionen Stück Produkte jährlich ausgelegt. Am Mittwoch fand die Dachgleiche des Gebäudes statt. Angesichts der Millioneninvestition nahmen auch Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landesrat Markus Achleitner (beide ÖVP) an den Feierlichkeiten teil.
Übrigens: dm siedelt sich in prominenter Nachbarschaft an, denn direkt nebenan errichtet Google, wie berichtet, sein erstes Rechenzentrum in Österreich. Auf beiden Großbaustellen rollen die Bagger.
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