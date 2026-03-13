Weißes Haus erlaubt Verkauf von russischem Erdöl

Seit Beginn des Iran-Kriegs am 28. Februar wurde die Straße von Hormuz, durch die rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports verläuft, vom iranischen Militär de facto gesperrt. Das ließ die Öl- und Gaspreise in die Höhe schnellen. Ein Barrel (etwa 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete zuletzt 101,03 US-Dollar. Das waren 0,57 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April stieg um 0,08 Prozent auf 95,81 Dollar.