Scooter-Fahrer flüchtet mit 50 km/h vor Polizei

Der Raser wendete, fuhr zurück in Richtung Aldi, dort wurde ihm erneut der Weg abgeschnitten. Die Verfolgung ging weiter, der Mann nutzte schließlich die Unterführung an der B20 und fuhr in Richtung Mauthausen, dort ging es über die Hosemannstraße auf den Geh- und Radweg in Richtung Staufenbrücke und weiter entlang der Saalach auf der Reichenhaller Seite. Dort versuchte er mehrmals das Polizeifahrzeug abzuschütteln.