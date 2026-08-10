Pinzgauer Alko-Paar hatte drei Kinder mit dabei

Gleich dreimal versuchte die Polizei am Sonntagabend im Pinzgau den Pkw eines 36-Jährigen zu stoppen. Als die Beamten es schließlich schafften, staunten sie nicht schlecht – und das aus gleich mehreren Gründen ...
Zunächst wollten Polizisten den verdächtigen Pkw bei einer Kontrollstelle in Lend anhalten. Der 36-Jährige dachte allerdings nicht daran anzuhalten und fuhr mit vollen Tempo weiter. Auf einem Parkplatz stoppte man das Auto erneut, wieder konnte der Pinzgauer flüchten.
Drei Kinder im Auto
Die Polizei nahm die Verfolgung auf, kurz darauf endete die Irrfahrt dann auch wirklich. Bei der Kontrolle verschlug es den Polizisten kurz die Sprache: Am Steuer des Pkw saß nun die 34-jährige Ehefrau des Pinzgauers. Das Duo dürfte nach dem ersten Fluchtversuch die Plätze am Parkplatz getauscht haben. Beide Lenker waren stark alkoholisiert – 2,0 bzw. 1,6 Promille – und hatten zudem ihre drei minderjährigen Kinder im Alter von zwei, sechs und elf Jahren mit im Auto.
Beide Eltern mussten noch an Ort und Stelle ihren Führerschein abgeben – Anzeigen inklusive.
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