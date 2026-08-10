Pinzgauer Alko-Paar hatte drei Kinder mit dabei

Drei Kinder im Auto

Die Polizei nahm die Verfolgung auf, kurz darauf endete die Irrfahrt dann auch wirklich. Bei der Kontrolle verschlug es den Polizisten kurz die Sprache: Am Steuer des Pkw saß nun die 34-jährige Ehefrau des Pinzgauers. Das Duo dürfte nach dem ersten Fluchtversuch die Plätze am Parkplatz getauscht haben. Beide Lenker waren stark alkoholisiert – 2,0 bzw. 1,6 Promille – und hatten zudem ihre drei minderjährigen Kinder im Alter von zwei, sechs und elf Jahren mit im Auto.