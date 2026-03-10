Auserwählt für größte Schlangengrube des Landes

Das mit der Orgel gilt längst nicht mehr, das „Spielen“ auch nicht in dieser Form. Wenn auf dem Küniglberg gespielt wird, dann sind es nicht mehr die Generalintendanten oder nun Generaldirektoren. Gespielt wird vielmehr MIT ihnen: Denn wenn es am Telefon des ORF-Chefs läutet, dann meldet sich meist ein Politiker oder Politikersprecher, um Wünsche, Beschwerden oder auch Drohungen zu äußern.