Wie TV-Seifenoper: Warum ORF-General zurücktritt

Der Mann der Revolutionsgarden
„Krone“-Kommentar
Affären, Lügen, Schuld und Sühne – die Hintergründe für den überstürzten Rücktritt von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann nur wenige Monate vor der zuletzt immer wahrscheinlicheren Wiederwahl im Sommer könnten auch das Drehbuch für eine billige TV-Seifenoper sein. Die „Krone“ kennt die pikanten Details zum wohl kommenden Prozess des Jahres vor dem Arbeitsgericht.
Der Küniglberg kommt nicht zur Ruhe. Im Mai soll man als Gastgeber das größte Musikfestival der Welt in der Wiener Stadthalle über die Bühne bringen. Und jetzt der Super-GAU wenige Wochen vor dem Song Contest: Generaldirektor Roland Weißmann verlässt die Kommandobrücke des ORF-Schiffes wegen Vorwürfen der „sexuellen Belästigung“ mit sofortiger Wirkung.
