Wie TV-Seifenoper: Warum ORF-General zurücktritt

Der Küniglberg kommt nicht zur Ruhe. Im Mai soll man als Gastgeber das größte Musikfestival der Welt in der Wiener Stadthalle über die Bühne bringen. Und jetzt der Super-GAU wenige Wochen vor dem Song Contest: Generaldirektor Roland Weißmann verlässt die Kommandobrücke des ORF-Schiffes wegen Vorwürfen der „sexuellen Belästigung“ mit sofortiger Wirkung.