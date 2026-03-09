ORF-Beben: „Wieder müssen es Frauen richten“

ORF-Beben kurz vor Song Contest

Die SPÖ begrüßt das „rasche und konsequente“ Handeln des Gremiums „angesichts offenbar gravierender Vorwürfe“, so Mediensprecher Klaus Seltenheim. Die Vorwürfe müssten nun aufgeklärt und die betroffene Person geschützt werden. Für den ORF sei es jetzt im ersten Schritt wichtig, dass er gut weitergeführt werde. Schließlich muss er im Mai in Wien mit dem Eurovision Song Contest ein Riesen-Event ausrichten, der eine ganz eigene politische Brisanz birgt.