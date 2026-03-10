Umkämpfter ORF Steiermark: Wer wird Direktor?

Global fünftwärmster Februar seit Messbeginn
In Wien ist nach dem erzwungenen Abgang von Generaldirektor Roland Weißmann das Rennen um seine Nachfolge entbrannt. Auch in der Steiermark steht heuer die Nachbesetzung des Chefs an. Folgt beim Rundfunksender in Graz Gerhard Koch auf Gerhard Koch als Landesdirektor?
Während es in der ORF-Zentrale auf dem Küniglberg seit Montagfrüh rundgeht wie selten zuvor, weil nach dem erzwungenen Abgang von Generaldirektor Weißmann das Rennen um seine Nachfolge voll entbrannt ist, geht es im Landesstudio Steiermark beschaulicher zu. Aber nur vergleichsweise. Denn auch in Graz-St. Peter steht heuer die Nachbesetzung des Chefs an.
