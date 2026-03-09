Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Nur Egoismus“

„Krone“-Leser fordern Strafen für Wiens Öffi-Rüpel

Wien
09.03.2026 11:00
Rucksäcke, die offenbar unter körperlichen Einschränkungen leiden und deshalb einen ...
Rucksäcke, die offenbar unter körperlichen Einschränkungen leiden und deshalb einen entsprechenden Sitzplatz für sich brauchen: keine Seltenheit in Wiener Öffis.(Bild: Christoph Engelmaier, Krone KREATIV)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

An Konfrontationen mit Rüpeln in den Wiener Öffis herrscht kein Mangel. Auf entsprechendes reges Echo ist der „Krone“-Aufruf gestoßen, diese Erlebnisse zu teilen. Und alle sind sich einig: Fruchtet die Kampagne nicht, soll endlich gestraft werden.

0 Kommentare

Nur ein erster Schritt könne die neue Kampagne der Wiener Linien gegen Rüpel in den Öffis sein, sind sich „Krone“-Leserinnen und -Leser einig. Christa K. etwa bezweifelt bei allem Lob für die Kampagne, „dass sich das deshalb, also ohne Strafe, bessern wird“. Sie selbst fuhr vor Kurzem mit der U1, hörte mit Kopfhörern „nicht wirklich leise“ Musik und hatte neben sich ein Mädchen, das so laut telefonierte, dass es die Musik übertönte.

Werden die Richtigen die Kampagne überhaupt hören?
Als Frau K. sie um Rücksicht ersuchte, begann das Mädchen zu toben, zu schimpfen und generell „einen derartigen Hampelmann zu machen, dass alle Leute schon mit mir mitlachten“. All das konnte Frau K. – trotz der Musik in den Kopfhörern – gut hören, bis hin zum „Mega-Knaller, und das hat sie tatsächlich so gesagt: Ich solle doch mehr Rücksicht nehmen.“

Zitat Icon

Ein Mädl hat so laut telefoniert, dass ich sie um Rücksicht gebeten habe. Derbe Unflätigkeiten als Reaktion habe ich stoisch hingenommen. 

Christa K.

Brigitte K. bezweifelt, dass die Kampagne überhaupt wahrgenommen wird: Auch Durchsagen, Sitzplätze jenen zu überlassen, die sie brauchten, würden ja ignoriert oder gar nicht gehört, und dazu komme: „Ein- und Ausstieg wird grundsätzlich blockiert, Rucksack bekommt man ins Gesicht oder ins Kreuz, und die Sitzordnung so, dass man schräg zwei Sitze in Anspruch nimmt und die Füße am gegenüberliegenden Sitz platziert.“

„Erziehung fängt nicht in den Öffis an“
Frau K. nutzt seit 50 Jahren dieselbe Busroute und findet, die Fahrt sei „sehr unangenehm geworden. Grundsätzlich leider bei allen Öffis ein egoistisches Verhalten“, resümiert sie. Wie eine Antwort wirkt der Internet-Kommentar von User Johehoba: „Und, was kann man daran ändern? Gar nichts. Erziehung fängt nicht in den Öffis an.“ Auch User BoomerGrantler findet, dass schon die Notwendigkeit einer Kampagne das „ultimative Armutszeugnis für unsere Gesellschaft“ ist.

Ohnehin aber ist normales Telefonieren für die meisten im „Krone“-Forum nicht das Schlimmste: Sie wären schon froh, wenn sie zumindest von Freisprechanlagen und laut gehörten Internet-Videos verschont blieben.

Sima und Reinagl stehen Wienern im Wort
Fest steht: Für die Kampagne war es höchste Zeit, denn die Rücksichtslosigkeit nimmt aus Sicht der „Krone“-Leserschaft immer bizarrere Formen an: Michael D. beobachtet als „Trend“, dass Reste aus Getränkedosen in Öffis auf den Boden geleert werden, um sie trocken zum Pfand-Automaten bringen zu können, und Elisabeth Z. fuhr zuletzt über eine weite Strecke in der U3 mit einem Essenslieferanten samt Moped.

Lesen Sie auch:
„Krone“-Redakteur Christoph Engelmaier machte den Lärmtest in den Öffis: Mit einigen ...
Krone Plus Logo
Überraschende Zahlen
Test: So laut ist es in den Wiener Öffis wirklich
06.03.2026
Kommen auch Strafen?
Telefonierverbot in Öffis: Wien will Ernst machen
05.03.2026

Es sieht danach aus, als müssten sich Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) und Wiener-Linien-Chefin Alexandra Reinagl demnächst beim Wort nehmen lassen. Sie versprachen, man werde sich „ein paar Monate anschauen“, wie die Kampagne wirkt – und ab dann jene Strafen einheben, die die Wiener Linien eigentlich jetzt schon verhängen könnten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
09.03.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
6° / 17°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
5° / 17°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
6° / 16°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
5° / 16°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
4° / 17°
Symbol heiter

krone.tv

Symbolbild
LIVE
Tag 10 im Nahost-Krieg
Börsen tiefrot ++ Eingriff an Zapfsäule „zu früh“
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz.
LIVE
krone.at tickert live
Wöginger-Prozess: Schon vierte Unterbrechung
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften wurde zur US-Botschaft in Oslo nach dem Vorfall entsandt. 
Tätersuche läuft
Explosion erschütterte US-Botschaft in Oslo
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
287.920 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
260.128 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
256.819 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2264 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2168 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Innenpolitik
Rufe nach Sky Shield werden auch bei uns lauter
1301 mal kommentiert
Die Luftverteidigung rückt durch den Krieg im Nahen Osten in den Fokus. Bis 2032 soll „volle ...
Mehr Wien
Jetzt Tickets sichern!
Ein märchenhafter Welterfolg kehrt zurück!
Atmung setzte aus
Zwei Monate altes Mädchen von Sanitätern gerettet
Soda Zitron zu teuer
Mann prellt Zeche in Lokal, attackiert Polizisten
„Nur Egoismus“
„Krone“-Leser fordern Strafen für Wiens Öffi-Rüpel
Nächtlicher Einsatz
Bergretter holten Skitourengeher vom Sonnblick
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf