„Krone“-Leser fordern Strafen für Wiens Öffi-Rüpel

Nur ein erster Schritt könne die neue Kampagne der Wiener Linien gegen Rüpel in den Öffis sein, sind sich „Krone“-Leserinnen und -Leser einig. Christa K. etwa bezweifelt bei allem Lob für die Kampagne, „dass sich das deshalb, also ohne Strafe, bessern wird“. Sie selbst fuhr vor Kurzem mit der U1, hörte mit Kopfhörern „nicht wirklich leise“ Musik und hatte neben sich ein Mädchen, das so laut telefonierte, dass es die Musik übertönte.