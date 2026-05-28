So sollen die Autos jetzt aus den Bezirken raus

Die Stadt will den Kfz-Verkehr in den Wohngebieten jetzt massiv reduzieren und setzt dazu auf neue „Low Traffic Grätzel“. Mit Autosperren, Begrünung Fußgängerzonen und neuen Einbahnen. Als Vorbild dient die britische Metropole London
„Es geht darum, den öffentlichen Raum den Menschen zurückzugeben. Das ist eine sehr schnelle und kostengünstige Möglichkeit“, kündigte Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Donnerstag die neueste Verkehrsmaßnahme der Stadt an. Die Rede ist von sogenannten „Low Traffic Grätzel“. Sie sollen jetzt den Durchzugsverkehr in den Wohngebieten unterbinden und dort neue Aufenthaltsräume schaffen. Als Vorbild dafür dient die britische Metropole London, wo es bereits über 200 dieser Zonen gibt.
Passieren soll das alles mit Poller, Pflanztrögen, Straßenbemalungen und Fußgängerzonen. Autos können so nicht mehr durch das Grätzel fahren und werden auf die Hauptstraßen umgeleitet. Der Auftakt erfolgte in der Wolfganggasse in Meidling. Mit dabei waren Gemeinderätin Angelika Pipal-Leixner (Neos), Meidlings Bezirksvorsteher Wilfried Zankl, Mariahilf Bezirksvorsteherin Julia Lessacher, Alsergrund Bezirksvorsteherin Saya Ahmad und Bezirksrat aus Rudolfsheim-Fünfhaus André Stolzlechner (alle SPÖ). In dem Pilotgebiet entsteht bis zum Jahresende eine Fußgängerzone mit neuen Einbahnregelungen und Sitzmöglichkeiten. „Ich finde die Idee wirklich super. Wir fordern das hier schon seit Jahren, wussten bis jetzt aber von nichts“, so Anrainerin Gerti Mayerhofer.
Drei Bezirke stehen bereits in den Startlöchern
Die nächsten Standorte sind jedenfalls bereits fixiert. In Mariahilf ist das Gebiet nördlich der Gumpendorfer Straße/ Richtung Christian-Broda-Platz dran. Auch die Mariannengasse am Alsergrund und die Gegend rund um den Schwendermarkt in Rudolfsheim-Fünfhaus werden folgen. In Zeiten des Sparens sei es wichtig, kostengünstige Modelle ohne große bauliche Maßnahmen umzusetzen, argumentiert Sima. Pro Bezirk werden von der Stadt 50.000 Euro dafür zur Verfügung gestellt.
Übrigens: Verkehrsstadträtin Sima reiste zu dem „Auto raus“-Termin als einzige Teilnehmerin mit Chauffeur an. In das Rathaus ging es dann aber umweltfreundlich mit den Öffis.
Anders als die Superblocks aus Barcelona, das Vorbild für das Supergrätzel in Favoriten war, geht es bei den Londoner „Low Traffic Neighbourhoods“ wie auch die „Low Traffic Grätzel“ in Wien übrigens um kleinräumige und schnell umzusetzende Maßnahmen. Das Supergrätzel im 10. Bezirk ist bisher die einzige Realisierung des Konzepts der Superblocks in der Bundeshauptstadt. Dort wurden 15 Blocks zusammengefasst, die Durchfahrt unterbunden, neue Grünflächen geschaffen und 100 Bäume gepflanzt. Die Schule im Viertel bekam einen ruhigen Vorplatz, viele Sitzgelegenheiten wurden aufgestellt. Im Projektgebiet wohnen rund 3200 Personen. Das Projekte kostete allerdings Millionen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.