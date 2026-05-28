So sollen die Autos jetzt aus den Bezirken raus

Passieren soll das alles mit Poller, Pflanztrögen, Straßenbemalungen und Fußgängerzonen. Autos können so nicht mehr durch das Grätzel fahren und werden auf die Hauptstraßen umgeleitet. Der Auftakt erfolgte in der Wolfganggasse in Meidling. Mit dabei waren Gemeinderätin Angelika Pipal-Leixner (Neos), Meidlings Bezirksvorsteher Wilfried Zankl, Mariahilf Bezirksvorsteherin Julia Lessacher, Alsergrund Bezirksvorsteherin Saya Ahmad und Bezirksrat aus Rudolfsheim-Fünfhaus André Stolzlechner (alle SPÖ). In dem Pilotgebiet entsteht bis zum Jahresende eine Fußgängerzone mit neuen Einbahnregelungen und Sitzmöglichkeiten. „Ich finde die Idee wirklich super. Wir fordern das hier schon seit Jahren, wussten bis jetzt aber von nichts“, so Anrainerin Gerti Mayerhofer.