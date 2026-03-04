Das bringen die großen Wasserkraft-Vorhaben

LIVE: Salzburg gegen Altach! Wer kommt ins Finale?
ÖFB-Cup im Ticker
Firmenaufträge, Jobs, Wertschöpfung, kommunale Abgaben – die Tiwag will mit einer neuen Studie zu Speicherkraftvorhaben die Akzeptanz erhöhen. Es geht im Einzelfall um Beträge bis zu einer Milliarde Euro. Und die Weltlage sollte derzeit ebenfalls ein Motor sein ...
Die Öl- und Gaspreise schlagen gerade Purzelbäume nach oben, parallel dazu treibt die Tiwag die Wasserkraft-Vorhaben in Tirol voran. Oft mühsam, wie wir seit Jahren wissen. Die Hindernisse – von UVP-Verfahren über NGOs bis hin zu Bürgerinitiativen – sind teilweise hoch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.