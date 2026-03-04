Das bringen die großen Wasserkraft-Vorhaben

Die Öl- und Gaspreise schlagen gerade Purzelbäume nach oben, parallel dazu treibt die Tiwag die Wasserkraft-Vorhaben in Tirol voran. Oft mühsam, wie wir seit Jahren wissen. Die Hindernisse – von UVP-Verfahren über NGOs bis hin zu Bürgerinitiativen – sind teilweise hoch.