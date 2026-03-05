Faszination Fasten: „Und wie geht’s dir so?“

Erstaunlich wenig Leiden

Doch bei mir läuft‘s eigentlich ziemlich entspannt – schließlich verzichte ich nur auf Fleisch. Wie es anderen ergeht, die sich gleich eine hartnäckige Sucht als Fastenziel ausgesucht haben, will ich mir erst gar nicht vorstellen. Außer ein paar Mal Tschentschen beim Lokalbesuch und ein paar sehnsuchtsvollen Blicken zur Fleischtheke im Supermarkt meines Vertrauens darf ich mich daher nicht wirklich groß beschweren.