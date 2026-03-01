Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die „Krone“ fastet

Rauchfrei ohne großen Druck und Stigmatisierung

Kärnten
01.03.2026 12:00
Vor drei Jahren feierte ich meinen Geburtstag noch mit Zigaretten – in diesem März will ich ...
Vor drei Jahren feierte ich meinen Geburtstag noch mit Zigaretten – in diesem März will ich rauchfrei sein.(Bild: Christian Krall)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Aufhören mit dem Rauchen heißt, Gewohnheiten ändern, Verlangen aushalten und Schritt für Schritt der Zigarette entsagen.

0 Kommentare

„Schwach“, schrieb ein „Krone“-Leser bezüglich meines Rückfalls. Eine Glanzstunde war es bestimmt nicht, doch zeugt das wirklich von Schwäche? Oder ist es nicht einfach nur authentisch? Das Verlangen ebbt eben nicht ab.

„Das nennt man Craving – es baut sich wie eine Welle auf, erreicht einen Höhepunkt und klingt meist nach zehn bis 15 Minuten wieder ab. Wer diese Zeit übersteht, erlebt etwas Entscheidendes: Selbstwirksamkeit“, weiß Gerhild Mödritscher, klinische Psychologin und Psychoonkologin im Klinikum Klagenfurt.

Plötzlich kommt eine Welle auf mich zu...
Gut, in Zukunft möchte ich nicht untergehen, sondern auf den Wellen cool dahin surfen. „Wir wollen nicht stigmatisieren oder verurteilen – jeder weiß, dass Rauchen schlecht ist. Jede nicht gerauchte Zigarette ist eine gute Zigarette!“, nimmt Mödritscher den Druck heraus und will wissen, welche Bedeutung Rauchen für mich habe: Entspannung!

„Wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, welche Funktion das Rauchen hat und sich nach ...
„Wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, welche Funktion das Rauchen hat und sich nach dementsprechenden Alternativen umsieht“, so Gerhild Mödritscher, Psychologin.(Bild: Christian Krall)

„Beim Rauchstopp ist es wichtig, kurzfristige Strategien gegen das akute Verlangen und langfristige Alternativen zu entwickeln.“ Im Gespräch mit Mödritscher trinke ich Kaffee – die Welle rollt auf mich zu.

Es gibt nur individuelle Methoden
„Ein intensiver innerer Drang fühlt sich oft bedrohlich an, ist aber in der Regel nicht gefährlich und nur vorübergehend. Entscheidend ist, ihm nicht impulsiv zu folgen, sondern dem Gehirn Zeit zu geben, sich zu regulieren. Ein Glas Wasser trinken, die Atmung verlangsamen, gezielt Gegenstände im Raum wahrnehmen oder den Körper kurz aktivieren – das verschiebt die Aktivität in andere Hirnareale und reduziert die emotionale Übersteuerung. So wird aus einem überwältigenden Moment eine steuerbare Situation.“ Es gibt also keine richtige Methode, sondern nur eine individuelle.

Lesen Sie auch:
Eine Woche ohne Zigarette – die härteste Phase war fast vorüber – doch dann kam das Leben ...
Die „Krone“ fastet
Der Versuchung erlegen: „Hab‘ ich einen Joker?“
27.02.2026
Die „Krone“ fastet
Ist das eigentlich noch eine echte Fastenspeise?
27.02.2026

Und mein Rückfall? „Das kann passieren. Wichtig ist, dass man den Fokus auf dem behält, was man schon geschafft hat.“ Somit gehe ich positiv in die nächsten Tage – ohne Druck und mit einer Portion Zuversicht. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
01.03.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
410.058 mal gelesen
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
96.548 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Österreich
Interne Schelte für Toni Fabers „Zölibat“-Sager
96.460 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gern gesehener Gast auf Veranstaltungen: Dompfarrer Toni Faber mit Natalie Nemec,  hier auf dem ...
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5254 mal kommentiert
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1582 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Massiver Angriff auf „Hauptsitz des Terrorregimes”
1520 mal kommentiert
Im Bild: Anschlag auf das „Hauptquartier des iranischen Regimes in Teheran“
Mehr Kärnten
Die „Krone“ fastet
Rauchfrei ohne großen Druck und Stigmatisierung
Über 50 Lokale offen
Faktencheck: Am Sonntag ist in Klagenfurt viel los
Bei Verkehrskontrolle
Cannabis dabei: Mann lief vor der Polizei davon
Aufstand der Camper
Kärntner Tourismusreform mit Nebenwirkungen
Länder boykottieren
ÖSV-Ass: „Russland wird das politisch nutzen!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf