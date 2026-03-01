Rauchfrei ohne großen Druck und Stigmatisierung

Es gibt nur individuelle Methoden

„Ein intensiver innerer Drang fühlt sich oft bedrohlich an, ist aber in der Regel nicht gefährlich und nur vorübergehend. Entscheidend ist, ihm nicht impulsiv zu folgen, sondern dem Gehirn Zeit zu geben, sich zu regulieren. Ein Glas Wasser trinken, die Atmung verlangsamen, gezielt Gegenstände im Raum wahrnehmen oder den Körper kurz aktivieren – das verschiebt die Aktivität in andere Hirnareale und reduziert die emotionale Übersteuerung. So wird aus einem überwältigenden Moment eine steuerbare Situation.“ Es gibt also keine richtige Methode, sondern nur eine individuelle.